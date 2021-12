New York Giants vs. Dallas Cowboys injury report and starting lineup - NFL Week 15

Ahead of this divisional battle, check out the injury report and starting lineup for the Giants and Cowboys:

New York Giants vs. Dallas Cowboys injury report

New York Giants

Player Position Injury Game Status Daniel Jones QB Neck Out Ben Bredeson G Ankle Doubtful Austin Johnson DL Foot Questionable Leonard Williams DL Triceps Questionable Sterling Shepard WR Calf Questionable

Dallas Cowboys

Player Position Injury Game Status Tyron Smith T Ankle Out Tony Pollard RB Foot Questionable

New York Giants vs. Dallas Cowboys starting lineup

New York Giants

QB - Mike Glennon | RB - Saquon Barkley | WR - Kenny Golladay, Kadarius Toney, Sterling Shepard | TE - Evan Engram | OL - Nate Solder, Will Hernandez, Billy Price, Matt Skura, Andrew Thomas

DL - Dexter Lawrence, Austin Johnson, Leonard Williams | LB - Lorenzo Carter, Tae Crowder, Reggie Ragland, Azeez Ojulari | DB - James Bradberry, Jarren Williams | S - Xavier McKinney, Logan Ryan | K - Graham Gano | P - Riley Dixon

Dallas Cowboys

QB - Dak Prescott | RB - Ezekiel Elliott | WR - Michael Gallup, Amari Cooper, CeeDee Lamb | TE - Dalton Schultz | OL - Ty Nsekhe, Connor Williams, Tyler Biadasz, Zack Martin, La'el Collins

DL - DeMarcus Lawrence, Neville Gallimore, Carlos Watkins, Randy Gregory | LB - Micah Parsons, Keanu Neal, Leighton Vander Esch | CB - Anthony Brown, Trevon Diggs | S - Jayron Kearse, Damontae Kazee | K - Greg Zuerlein | P - Bryan Anger

