Tennessee Titans vs. San Francisco 49ers injury report and starting lineup - NFL Week 15 Thursday Night Football

Ahead of this key divisional battle, check out the injury report and the starting lineup for the Titans and 49ers:

Tennessee Titans vs. San Francisco 49ers injury report for Thursday Night Football

Tennessee Titans injury report

Player Position Injury Game Status Taylor Lewan T Back Out David Long, Jr. LB Hamstring Out Larrell Murchinson DL Knee Out Roger Saffold III G Shoulder/Illness Out

San Francisco 49ers injury report

Player Position Injury Game Status Dre Greenlaw LB Groin Out Talanoa Hufanga S Knee Out Maurice Hurst DL Calf Out Elijah Mitchell RB Knee Out Azeez Al-Shaair LB Elbow Questionable

Tennessee Titans vs. San Francisco 49ers starting lineup for Thursday Night Football

Tennessee Titans

QB - Ryan Tannehill | RB - D'Onta Foreman | WR - Julio Jones, Chester Rogers, Nick Westbrook-Ikhine | TE - Geoff Swaim | OL - Kendall Lamm, Aaron Brewer, Ben Jones, Nate Davis, David Quessenberry

DL - Jeffery Simmons, Naquan Jones, Denico Autry | LB - Harold Landry III, Jayon Brown, Zach Cunningham, Bud Dupree | CB - Janoris Jenkins, Kristian Fulton | S - Amani Hooker, Kevin Byard | K - Randy Bullock | P - Brett Kern

San Francisco 49ers

QB - Jimmy Garoppolo | RB - Jeff Wilson Jr. | FB - Kyle Juszczyk | WR - Deebo Samuel, Brandon Aiyuk | TE - George Kittle | OL - Trent Williams, Laken Tomlinson, Alex Mack, Daniel Brunskill, Tom Compton

DL - Arik Armstead, Kentavius Street, D.J. Jones, Nick Bosa | LB - Demetrius Flannigan-Fowles, Fred Warner, Marcell Harris | CB - Josh Norman, K'Waun Williams | S - Jaquiski Tartt, Jimmie Ward | K - Robbie Gould | P - Mitch Wishnowsky

Edited by Jay Lokegaonkar