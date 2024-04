Tony Pauline's 2024 NFL Mock Draft: Round 2 and 3 picks feat. Adonai Mitchell to Bills, Trey Benson to Giants and more

Round 1 of the 2024 NFL Draft is complete and the second day gets underway in a few hours. Here’s an idea of how the next 69 picks may shake out.

2024 NFL Mock Draft: Round 2

33) Buffalo Bills - Adonai Mitchell/WR/Georgia

34) New England Patriots - Ladd McConkey/WR/Georgia

35) Arizona Cardinals - Cooper DeJean/DB/Iowa

36) Washington Commanders - Kool-Aid McKinstry/CB/Alabama

37) L.A. Chargers - Mike Sainristil/CB/Michigan

38) Tennessee Titans - Jer'Zhan Newton/DL/Illinois

39) Carolina Panthers (from N.Y. Giants) – Jackson Powers-Johnson/C/Oregon

40) Washington Commanders (from Chicago) - Kingsley Suamataia/T/BYU

41) Green Bay Packers (from N.Y. Jets) - Edgerrin Cooper/LB/Texas A&M

42) Houston Texans (from Minnesota) - Kamari Lassiter/CB/Georgia

43) Atlanta Falcons – Kris Jenkins/DT/Michigan

44) Las Vegas Raiders - Patrick Paul/T/Houston

45) New Orleans Saints (from Denver) - Ja'Tavion Sanders/TE/Texas

46) Indianapolis Colts - Troy Franklin/WR/Oregon

47) N.Y. Giants (from Seattle) - Christian Haynes/G/UConn

48) Jacksonville Jaguars - Zach Frazier/IOL/West Virginia

49) Cincinnati Bengals - Jalen McMillan/WR/Washington

50) Philadelphia (from New Orleans) - Junior Colson/LB/Michigan

51) Pittsburgh Steelers - Keon Coleman/WR/Florida State

52) L.A. Rams - Braden Fiske/DL/Florida State

53) Philadelphia Eagles - Roger Rosengarten/T/Washington

54) Cleveland Browns - Cooper Beebe/G/Kansas State

55) Miami Dolphins - Ruke Orhorhoro/DT/Clemson

56) Dallas Cowboys - Jonathon Brooks/RB/Texas

57) Tampa Bay Buccaneers - Chris Braswell/Edge/Alabama

58) Green Bay Packers - T.J. Tampa/CB/Iowa State

59) Houston Texans - Jaden Hicks/S/Washington State

60) Buffalo Bills - Tyler Nubin/S/Minnesota

61) Detroit Lions - Marshawn Kneeland/Edge/Western Michigan

62) Baltimore Ravens - Devontez Walker/WR/North Carolina

63) San Francisco 49ers - Ennis Rakestraw Jr./CB/Missouri

64) Kansas City Chiefs - Khyree Jackson/CB/Oregon

2024 NFL Mock Draft: Round 3

65) Carolina Panthers - Ben Sinnott/TE/Kansas State

66) Arizona Cardinals - Adisa Isaac/Edge/Penn State

67) Washington Commanders - Bralen Trice/Edge/Washington

68) New England Patriots - Kris Abrams-Draine/CB/Missouri

69) Los Angeles Chargers - Ja'Lynn Polk/WR/Washington

70) New York Giants - Trey Benson/RB/Florida State

71) Arizona Cardinals (from Tennessee) - Roman Wilson/WR/Michigan

72) New York Jets - Malachi Corley/WR-RS/Western Kentucky

73) Dallas (from Detroit Lions through Minnesota) - Trevin Wallace/LB/Kentucky

74) Atlanta Falcons - Payton Wilson/OLB/North Carolina State

75) Chicago Bears - Austin Booker/Edge/Kansas

76) Denver Broncos - DeWayne Carter/DT/Duke

77) Las Vegas Raiders - Andru Phillips/CB/Kentucky

78) Washington Commanders (from Seattle) - Johnny Wilson/TE/Florida State

79) Atlanta Falcons (from Jacksonville) - Javon Bullard/S/Georgia

80) Cincinnati Bengals - Zak Zinter/G/Michigan

81) Seattle Seahawks (from New Orleans through Denver) - Marist Liufau/LB/Notre Dame

82) Indianapolis Colts - Cole Bishop/S/Utah

83) Los Angeles Rams - Decamerion Richardson/CB/Mississippi State

84) Pittsburgh Steelers - Caelen Carson/CB/Wake Forest

85) Cleveland Browns - Theo Johnson/TE/Penn State

86) Houston Texans (from Philadelphia) - Mehki Wingo/DT/LSU

87) Dallas Cowboys - Isaiah Adams/IOL/Illinois

88) Green Bay Packers - Cedric Gray/LB/North Carolina

89) Tampa Bay Buccaneers - Ty'Ron Hopper/LB/Missouri

90) Arizona Cardinals (from Houston) - Jaylen Wright/RB/Tennessee

91) Green Bay Packers (from Buffalo) - Calen Bullock/S/USC

92) Tampa Bay Buccaneers (from Detroit)- Marshawn Lloyd/RB/USC

93) Baltimore Ravens - Brandon Coleman/OL/TCU

94) San Francisco 49ers - Javon Foster/T/Missouri

95) Buffalo (from Kansas City Chiefs) - Blake Corum/RB/Michigan

96) Jacksonville Jaguars (Compensatory Selection) - D.J. James/CB/Auburn

97) Cincinnati Bengals (Compensatory Selection) - Brandon Dorlus/DT/Oregon

98) Pittsburgh Steelers (from Philadelphia; Compensatory Selection) - Michael Hall Jr./DL/Ohio State

99) Los Angeles Rams (Special Compensatory Selection) - Delmar Glaze/T/Maryland

100) Washington Commanders (from San Francisco; Special Compensatory Selection) - Jared Wiley/TE/TCU

