Roblox Anime Fighters Simulator codes (August 2022): Free rewards

Anime Fighters Simulator is a multiplayer game on Roblox created by Sulley in 2021. The Roblox game has recently been updated with new features and content for players to enjoy.

The developers have introduced new codes for players to enjoy the game, perform better, influence their opponents, and receive exciting rewards like boosts, tickets, defensive tokens, and more.

The adventure game has over 58,635+ active players and has been favorited 1,432,015 times.

Active and Inactive codes to redeem free rewards in Roblox Anime Fighters Simulator

New active codes

Here are the active and freshly released codes for Roblox Anime Fighters Simulator (August 2022):

MiniUpdatePog โ€“ Redeem code for boosts and rewards (NEW)

โ€“ Redeem code for boosts and rewards (NEW) SoulAcademy โ€“ Redeem code for boosts and rewards

โ€“ Redeem code for boosts and rewards Thanks900k โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards Sulley1M โ€“ Redeem code for Boosts

โ€“ Redeem code for Boosts 1MilFaves โ€“ Redeem code for free boosts

Roblox codes must be entered precisely as shown above since they are case-sensitive. Any typos entered into the code will prevent them from working. Gamers can always copy the code from the list above and paste it into the appropriate text box to make the process easier.

Expired codes

Here are all the inactive and expired codes for Roblox Anime Fighters Simulator that are no longer part of the game (August 2022):

SorcererEmpire โ€“ Redeem code for boosts & more

โ€“ Redeem code for boosts & more LandOfHeroes โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards AFSAnniversary โ€“ Redeem code for Rewards (Update 29)

โ€“ Redeem code for Rewards (Update 29) LandOfGuts โ€“ Redeem code for Rewards (Update 29)

โ€“ Redeem code for Rewards (Update 29) FashionRaid โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards FashionEmpire โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards WorldOfGames โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards OrcaPrison โ€“ Redeem code for a free defense token & more

โ€“ Redeem code for a free defense token & more Update25.3 โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards PassiveBug2 โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards TimeTravelTokyo โ€“ Redeem code for Rewards (Update 25)

โ€“ Redeem code for Rewards (Update 25) PassiveBug โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards NinjaCityRaid โ€“ Redeem code for 2 Tickets

โ€“ Redeem code for 2 Tickets NinjaCity โ€“ Redeem code for Rewards (Update 24)

โ€“ Redeem code for Rewards (Update 24) 800klikes โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards TheHole โ€“ Redeem code for Rewards (Update 23)

โ€“ Redeem code for Rewards (Update 23) PsychicCity โ€“ Redeem code for Rewards (Update 22)

โ€“ Redeem code for Rewards (Update 22) Underworld โ€“ Redeem code for Boosts (Update 21)

โ€“ Redeem code for Boosts (Update 21) IceWastes โ€“ Redeem code for Boosts (Update 20)

โ€“ Redeem code for Boosts (Update 20) KingdomFour โ€“ Redeem code for Boosts (Update 19)

โ€“ Redeem code for Boosts (Update 19) 700klikes โ€“ Redeem code for Boosts

โ€“ Redeem code for Boosts 2k22 โ€“ Redeem code for Boosts & Defense Token

โ€“ Redeem code for Boosts & Defense Token HalfBillion โ€“ Redeem code for Raid Ticket x1, Yen Boost x1, DMG Boost x1, & XP Boost x1

โ€“ Redeem code for Raid Ticket x1, Yen Boost x1, DMG Boost x1, & XP Boost x1 FourthOfJuly โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards bruhmoment โ€“ Redeem code for Rewards

โ€“ Redeem code for Rewards DivineColosseum โ€“ Redeem code for Boosts (Update 18)

โ€“ Redeem code for Boosts (Update 18) Christmas โ€“ Redeem code for Boosts & Christmas Shards

โ€“ Redeem code for Boosts & Christmas Shards FlameCity โ€“ Redeem code for Fruits & Boosts (Update 17)

โ€“ Redeem code for Fruits & Boosts (Update 17) Thanksgiving โ€“ Redeem code for free boosts

โ€“ Redeem code for free boosts Thanks600k โ€“ Redeem code for free boosts

โ€“ Redeem code for free boosts SlimeyIsland โ€“ Redeem code for free boosts (Update 16)

โ€“ Redeem code for free boosts (Update 16) EpicShutdown โ€“ Redeem code for free boosts

โ€“ Redeem code for free boosts AlchemyLand โ€“ Redeem code for a Super Yen Boost (Update 15)

โ€“ Redeem code for a Super Yen Boost (Update 15) LuckIsland โ€“ Redeem code for free boosts and a defense mode token (Update 14)

โ€“ Redeem code for free boosts and a defense mode token (Update 14) ShutdownCode โ€“ Redeem code for free boosts

โ€“ Redeem code for free boosts SpookyIsland โ€“ Redeem code for free boosts (Update 12)

โ€“ Redeem code for free boosts (Update 12) DestinyIsland โ€“ Redeem code for a Luck & Yen Boost (Update 11)

โ€“ Redeem code for a Luck & Yen Boost (Update 11) Gold500k โ€“ Redeem code for a Super Luck Boost Item (The item is found in your inventory!)

โ€“ Redeem code for a Super Luck Boost Item (The item is found in your inventory!) NinjaRaid โ€“ Redeem code for free Raid Tickets

โ€“ Redeem code for free Raid Tickets CrimesIsland โ€“ Redeem code for a free Luck Boost (Update 10)

โ€“ Redeem code for a free Luck Boost (Update 10) SorryForShutdown โ€“ Redeem code for 15 minutes of Golden Luck

โ€“ Redeem code for 15 minutes of Golden Luck SCity โ€“ Redeem code for a Luck & Yen Boost

โ€“ Redeem code for a Luck & Yen Boost Pog400k โ€“ Redeem code for a 15 Minute Yen & Damage Boost

โ€“ Redeem code for a 15 Minute Yen & Damage Boost 200milcrazy โ€“ Redeem code for a 15 minute Golden Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 15 minute Golden Luck Boost Insane200k โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck & Yen Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck & Yen Boost CurseHigh โ€“ Redeem code for a Luck & Attack Boost

โ€“ Redeem code for a Luck & Attack Boost Nice300k โ€“ Redeem code for a Luck & Yen Boost

โ€“ Redeem code for a Luck & Yen Boost CraftBug โ€“ Redeem code for 5 Raid Tickets

โ€“ Redeem code for 5 Raid Tickets TicketCode โ€“ Redeem code for a Raid Ticket

โ€“ Redeem code for a Raid Ticket Thanks150k โ€“ Redeem code for Free Boosts

โ€“ Redeem code for Free Boosts EmptyWorld โ€“ Redeem code for a Luck Boost

โ€“ Redeem code for a Luck Boost Poggers100Mil โ€“ Redeem code for a Yen Boost

โ€“ Redeem code for a Yen Boost NewSulley750k โ€“ Redeem code for a Luck Boost (Must Join the Group)

โ€“ Redeem code for a Luck Boost (Must Join the Group) Yeet250k โ€“ Redeem code for a Yen Boost

โ€“ Redeem code for a Yen Boost cyclxnee โ€“ Redeem code for a Luck Boost

โ€“ Redeem code for a Luck Boost Sub2codenex โ€“ Redeem code for a Luck Boost

โ€“ Redeem code for a Luck Boost Sub2foxpanda โ€“ Redeem code for a Yen Boost

โ€“ Redeem code for a Yen Boost Sub2Veyar โ€“ Redeem code for a Luck Boost

โ€“ Redeem code for a Luck Boost Sub2Numerous โ€“ Redeem code for a XP Boost

โ€“ Redeem code for a XP Boost Toadboi โ€“ Redeem code for a Luck Boost

โ€“ Redeem code for a Luck Boost 100kRecord โ€“ Redeem code for a Luck, Damage, & Cash Boost

โ€“ Redeem code for a Luck, Damage, & Cash Boost UpdateDelay โ€“ Redeem code for a Luck & Cash Boost

โ€“ Redeem code for a Luck & Cash Boost VirtualCastle โ€“ Redeem code for a Luck Boost

โ€“ Redeem code for a Luck Boost nice200k โ€“ Redeem code for a 15 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 15 minute Luck Boost Almost100k โ€“ Redeem code for a Luck & Cash Boost

โ€“ Redeem code for a Luck & Cash Boost ChimeraIsland โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost Sulley500k โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost 50milthanks โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost Epic150k โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost GhoulCity โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost Pog125k โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost SlayerCorps โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost Magic100k โ€“ Redeem code for a Boost

โ€“ Redeem code for a Boost Super75k โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Luck Boost AttackOfGiants โ€“ Redeem code for a 15 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 15 minute Luck Boost Awesome50k โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost HeroAcademy โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost ChuggaChugga โ€“ Redeem code for a 5 minute Luck Boost

โ€“ Redeem code for a 5 minute Luck Boost Sulley100k โ€“ Redeem code for a Luck boost (Must Join the Group)

โ€“ Redeem code for a Luck boost (Must Join the Group) Lucky30k โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost BronzePiece_ โ€“ Redeem code for a 15 minute Yen Boost

โ€“ Redeem code for a 15 minute Yen Boost RealDaireb โ€“ Redeem code for a 15 minute Yen Boost

โ€“ Redeem code for a 15 minute Yen Boost Sulley โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost EpicCode โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost MegaLikes โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost

โ€“ Redeem code for a 30 minute Yen Boost SuperLikes โ€“ Redeem code for a 15 minute Yen Boost

โ€“ Redeem code for a 15 minute Yen Boost ManyLikes โ€“ Redeem code for a 15 minute Yen Boost

How to redeem a code in Roblox Anime Fighters Simulator?

To redeem a code in Roblox Anime Fighters Simulator, players must follow the simple steps given below.

Here are the steps to follow:

Open Roblox Anime Fighters Simulator on mobile, PC, or any other supported device. Search for the blue Twitter bird button, which may be available on the side of the screen. Click on it and a code redemption window panel will pop up. Enter or copy the desired code from the list of active codes mentioned above. Paste it into the text box and hit the redeem button to claim the reward.

Players should always double-check the entered code before hitting the redeem button to avoid any mistakes.

LIVE POLL Q. 0 votes so far