Slayers Unleashed codes in Roblox: Free Resets and Reroll (July 2022)

Roblox Slayers Unleashed is an unofficial version of an anime series, just like many other hugely successful Roblox games. The fortunate anime in this instance is Demon Slayer, a show whose title is self-explanatory and provides players a solid indication of what to anticipate from the Roblox fighting game version.

Players can access several ways to enhance their in-game skills by using the Roblox Slayers Unleashed codes, including rolls and rerolls, stat resets, and power and EXP enhancements. Continue reading for a list of the Slayers Unleashed codes that are active right now, along with instructions on how to use them.

Become a top swordsman using the free codes in Roblox Slayers Unleashed

Active codes in Roblox Slayers Unleashed

Resetting the race, power, stat points, breathing, or demon art are a few of the different game functions each code can perform. Players must exercise caution while using these codes since if they reset something like a breathing ability or demon art, they will have to earn it back in the game.

;code eldenRing1 - Race Reroll

;code eldenRing2 - Race Reroll

;code eldenRing3 - Race Reroll

;code eldenRing4 - Race Reroll

;code eldenRing5 - Race Reroll

;code eldenRing6 - Race Reroll

;code eldenRing7 - Race Reroll

;code eldenRing8 - Race Reroll

;code humanKing1 - Clan Reroll

;code humanKing2 - Clan Reroll

;code humanKing3 - Clan Reroll

;code humanKing4 - Clan Reroll

;code humanKing5 - Clan Reroll

;code humanKing6 - Clan Reroll

;code humanKing7 - Clan Reroll

;code humanKing8 - Clan Reroll

;code potential1 - Demon Art Reroll

;code potential2 - Demon Art Reroll

;code potential3 - Demon Art Reroll

;code potential4 - Demon Art Reroll

;code potential5 - Demon Art Reroll

;code potential6 - Demon Art Reroll

;code potential7 - Demon Art Reroll

;code potential8 - Demon Art Reroll

;code reset_all_stat - Stat Reset

;code slayerPog1 - Slayer Mark Reroll

;code slayerPog2 - Slayer Mark Reroll

;code slayerPog3 - Slayer Mark Reroll

;code slayerPog4 - Slayer Mark Reroll

;code slayerPog5 - Slayer Mark Reroll

;code slayerPog6 - Slayer Mark Reroll

;code slayerPog7 - Slayer Mark Reroll

;code slayerPog8 - Slayer Mark Reroll

;code toppower1 - Breathing reroll

;code toppower2 - Breathing reroll

;code toppower3 - Breathing reroll

;code toppower4 - Breathing reroll

;code toppower5 - Breathing reroll

;code toppower6 - Breathing reroll

;code toppower7 - Breathing reroll

Detailed steps to redeem the Roblox codes have been mentioned below in the article.

Expired codes in Roblox Slayers Unleashed

These codes do not work in the game anymore:

;code 1NONLY1- reroll Breathing

;code 1NONLY2- reroll Breathing

;code 70MVISITS1- reroll Clan

;code 70MVISITS2- reroll Clan

;code AKAZA_BOSS1- reroll Demon Art

;code AKAZA_BOSS2- reroll Demon Art

;code AKAZA_BOSS3- reroll Demon Art

;code AKAZA_BOSS4- reroll Demon Art

;code AKAZA_BOSS5- reroll Demon Art

;code apex1- reroll Clan

;code apex2- reroll Clan

;code apex3- reroll Clan

;code apex4- reroll Clan

;code back2human1- reroll Race

;code back2human2- reroll Race

;code back2human3- reroll Race

;code back2human4- reroll Race

;code back2human5- reroll Race

;code bangbang1- reroll Clan

;code bangbang10- reroll Clan

;code bangbang2- reroll Clan

;code bangbang3- reroll Clan

;code bangbang4- reroll Clan

;code DEMONICC1- reroll Race

;code DEMONICC2- reroll Race

;code DEMONICC3- reroll Race

;code DEMONICC4- reroll Race

;code DEMONICC5- reroll Race

;code DROP_SUNDAY โ€“ Redeem code for a Drop Boost

;code drum_r3s3t โ€“ Redeem code for an Stat Reset

;code DUALWIXLD1- reroll Race

;code DUALWIXLD2- reroll Race

;code easter_bunny1- reroll Clan

;code easter_bunny2- reroll Clan

;code easter_bunny3- reroll Clan

;code easter_bunny4- reroll Clan

;code easter_bunny5- reroll Clan

;code easteregg1- reroll Demon Art

;code easteregg2- reroll Demon Art

;code easteregg3- reroll Demon Art

;code easteregg4- reroll Demon Art

;code easteregg5- reroll Demon Art

;code eggman1- reroll Slayer Mark

;code eggman2- reroll Slayer Mark

;code eggman3- reroll Slayer Mark

;code eggman4- reroll Slayer Mark

;code eggman5- reroll Slayer Mark

;code eggshell1- reroll Demon Art

;code eggshell2- reroll Demon Art

;code eggshell3- reroll Demon Art

;code eggshell4- reroll Demon Art

;code eggshell5- reroll Demon Art

;code EGGSPLOSION1- reroll Breathing

;code EGGSPLOSION2- reroll Breathing

;code EGGSPLOSION3- reroll Breathing

;code EGGSPLOSION4- reroll Breathing

;code EGGSPLOSION5- reroll Breathing

;code EGGSPLOSIVE1- reroll Breathing

;code EGGSPLOSIVE2- reroll Breathing

;code EGGSPLOSIVE3- reroll Breathing

;code EGGSPLOSIVE4- reroll Breathing

;code EGGSPLOSIVE5- reroll Breathing

;code eldenblox1- reroll Clan

;code eldenblox10- reroll Clan

;code eldenblox2- reroll Clan

;code eldenblox3- reroll Clan

;code eldenblox4- reroll Clan

;code eldenblox5- reroll Clan

;code eldenblox6- reroll Clan

;code eldenblox7- reroll Clan

;code eldenblox8- reroll Clan

;code eldenblox9- reroll Clan

;code ELOELO1- reroll Slayer Mark

;code ELOELO2- reroll Slayer Mark

;code ELOELO3- reroll Slayer Mark

;code ELOELO4- reroll Slayer Mark

;code ELOELO5- reroll Slayer Mark

;code epic_clan1- reroll Clan

;code epic_clan2- reroll Clan

;code epic_clan3- reroll Clan

;code epic_clan4- reroll Clan

;code epic_clan5- reroll Clan

;code EXP_SUNDAY โ€“ Redeem code for an XP Boost

;code fixinG1- reroll Breathing

;code fixinG2- reroll Breathing

;code fixinG3- reroll Breathing

;code fixinG4- reroll Breathing

;code fixinG5- reroll Breathing

;code flame_OP1- reroll Breathing

;code flame_OP2- reroll Breathing

;code flame_OP3- reroll Breathing

;code flame_OP4- reroll Breathing

;code flame_OP5- reroll Breathing

;code flame_OP6- reroll Breathing

;code flame_OP7- reroll Breathing

;code flame_OP8- reroll Breathing

;code flame_pointzz โ€“ reset stats

;code flameMark1- reroll Slayer Mark

;code flameMark2- reroll Slayer Mark

;code flameMark3- reroll Slayer Mark

;code flameMark4- reroll Slayer Mark

;code flameMark5- reroll Slayer Mark

;code flameMark6- reroll Slayer Mark

;code flameMark7- reroll Slayer Mark

There are more codes that keep expiring. However, the best part is that the developers frequently release new codes.

Steps to redeeming the codes in Roblox Slayers Unleashed

It is very easy to redeem the codes in the Roblox game. Simply launch Slayers Unleashed and click on the chat window or press the keyboard shortcut for "/" to access the chat window. To use the codes, copy them from our list, paste them into the textbox, and press enter. Players can also type the codes, but that's prone to making mistakes. This is common for all Roblox games.

