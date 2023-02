Unsold Players in WPL 2023: List of Unsold Players in WPL Auction 2023 with Prices

The inaugural Women’s Premier League (WPL) auction was held in Mumbai on Monday (February 13).

A total of 87 players, including 30 overseas, were sold at the auction. However, some of the big names like England’s Danielle Wyatt and Katherine Brunt with a base price of Rs 50 lakh went unsold.

Meanwhile, South Africa’s Mignon du Preez and West Indies Women's all-rounder Stefanie Taylor didn’t find a buyer. New Zealand’s Suzie too failed to find a buyer at the WPL auction tables.

Meanwhile, Indian vice-captain Smriti Mandhana has emerged as the most expensive WPL player. She was sold for Rs 3.4 crore to Royal Challengers Bangalore after a fierce bidding war with Mumbai Indians.

Meanwhile, Australia and England all-rounders Ashleigh Garner and Natalie Sciver have emerged as the joint-costliest overseas players in the WPL. The duo were sold for Rs 3.2 crore apiece to Gujarat Giants and MI respectively.

The inaugural WPL is set to be played in Mumbai from March 4-26. Five teams – Delhi Capitals, Gujarat Giants, Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore and UP Warriorz – will compete in the T20 extravaganza.

A total of 22 WPL games will be played at the Brabourne Stadium and DY Patil Stadium in Mumbai.

WPL 2023 Unsold Players List with Prices

A lot of players failed to find any buyers at the inaugural WPL auction. These players will look to come back stronger at the next WPL auction:

Suzie Bates (Rs 30 lakh)

Tammy Beaumont (Rs 30 lakh)

Tazmin Brits (Rs 30 lakh)

Laura Wolvaardt (Rs 30 lakh)

Chamari Athapaththu (Rs 30 lakh)

Sune Luus (Rs 30 lakh)

Dani Wyatt (Rs 50 lakh)

Bernadine Bezuidenhout (Rs 30 lakh)

Amy Jones (Rs 40 lakh)

Anushka Sanjeewani (Rs 30 lakh)

Jahanara Alam (Rs 30 lakh)

Shamilia Connell (Rs 30 lakh)

Freya Davies (Rs 30 lakh)

Ayabonga Khaka (Rs 30 lakh)

Shakera Selman (Rs 30 lakh)

Lea Tahuhu (Rs 30 lakh)

Afy Fletcher (Rs 30 lakh)

Sarah Glenn (Rs 30 lakh)

Fran Jonas (Rs 30 lakh)

Alana King (Rs 40 lakh)

Nonkululeko Mlaba (Rs 30 lakh)

Inoka Ranaweera (Rs 30 lakh)

Nadine De Klerk (Rs 30 lakh)

Leigh Kasperek (Rs 30 lakh)

Salma Khatun (Rs 40 lakh)

Hrishita Basu (Rs 10 lakh)

Archana Devi (Rs 10 lakh)

Mannat Kashyap (Rs 10 lakh)

Grace Scrivens (Rs 10 lakh)

Soumya Tiwari (Rs 10 lakh)

G. Trisha (Rs 10 lakh)

Shorna Akter (Rs 20 lakh)

Najla CMC (Rs 10 lakh)

Sonia Mendhiya (Rs 10 lakh)

Falak Naz (Rs 10 lakh)

Shikha Shalot (Rs 20 lakh)

Phoebe Litchfield (Rs 40 lakh)

Elyse Villani (Rs 30 lakh)

Maia Bouchier (Rs 30 lakh)

Latika Kumari (Rs 30 lakh)

Priya Punia (Rs 40 lakh)

Madhuri Meheta (Rs 30 lakh)

Mona Meshram (Rs 30 lakh)

Bharti Fulmali (Rs 30 lakh)

Amy Hunter (Rs 30 lakh)

Gaby Lewis (Rs 30 lakh)

Samantha Barriball (Rs 30 lakh)

Rebecaa Burns (Rs 30 lakh)

Lauren Down (Rs 30 lakh)

Maddy Green (Rs 30 lakh)

Felicity Leydon Davis (Rs 30 lakh)

Thamsyn Newton (Rs 30 lakh)

Mignon Du Preez (Rs 40 lakh)

Nilakshi De Silva (Rs 30 lakh)

Vishmi Gunarathne (Rs 30 lakh)

Harshitha Samarawickrama (Rs 30 lakh)

Trishan Holder (Rs 30 lakh)

Kyshona Knight (Rs 40 lakh)

Sharne Mayers (Rs 30 lakh)

Chipo Mugeri Tiripano (Rs 30 lakh)

Mary-Anne Musonda (Rs 30 lakh)

Nigar Sultana (Rs 30 lakh)

Lauren Winfield-Hill (Rs 30 lakh)

Nuzhat Parween (Rs 30 lakh)

Mary Waldron (Rs 30 lakh)

Sinalo Jafta (Rs 50 lakh)

Lizelle Lee (Rs 40 lakh)

Hasini Perera (Rs 30 lakh)

Reniece Boyce (Rs 40 lakh)

Shemaine Campbelle (Rs 30 lakh)

Britney Copper (Rs 30 lakh)

Kycia Knight (Rs 30 lakh)

Natasa Mclean (Rs 40 lakh)

Rashada Williams (Rs 30 lakh)

Modester Mupachikwa (Rs 30 lakh)

Nicola Carey (Rs 30 lakh)

Sarah Coyte (Rs 30 lakh)

Hannah Darlington (Rs 30 lakh)

Kim Garth (Rs 30 lakh)

Amada-Jade Wellington (Rs 40 lakh)

Rumana Ahmed (Rs 40 lakh)

Nahida Akter (Rs 30 lakh)

Lata Mondol (Rs 30 lakh)

Ritu Moni (Rs 30 lakh)

Sobhana Mostary (Rs 30 lakh)

Katherine Brunt (Rs 50 lakh)

Kate Cross (Rs 30 lakh)

Alice Davidson Richards (Rs 30 lakh)

Katie George (Rs 30 lakh)

Emma Lamb (Rs 30 lakh)

Bryony Smith (Rs 30 lakh)

Sukanya Parida (Rs 30 lakh)

Punam Raut (Rs 40 lakh)

Simran Bahadur (Rs 30 lakh)

Ayushi Soni (Rs 30 lakh)

Neha Tanwar (Rs 30 lakh)

Soni Yadav (Rs 30 lakh)

Anuja Patil (Rs 30 lakh)

Shubhlakshmi Sharma (Rs 30 lakh)

Veda Krishnamurthy (Rs 30 lakh)

Challuru Prathyusha (Rs 30 lakh)

Swagatika Rath (Rs 30 lakh)

Meghna Singh (Rs 50 lakh)

Thirush Kamini (Rs 30 lakh)

Niranjana Nagarajan (Rs 30 lakh)

Laura Delany (Rs 30 lakh)

Arlene Kelly (Rs 40 lakh)

Kate Ebrahim (Rs 30 lakh)

Nensi Patel (Rs 30 lakh)

Jessica Watkin (Rs 30 lakh)

Anneke Bosch (Rs 30 lakh)

Delmi Tucker (Rs 30 lakh)

Sunette Viljoen (Rs 30 lakh)

Kavisha Dilhari (Rs 30 lakh)

Oshadhi Ranasinghe (Rs 30 lakh)

Malsha Shehani (Rs 30 lakh)

Kirbyina Alexander (Rs 30 lakh)

Aaliyah Alleyne (Rs 30 lakh)

Jannillea Glasgow (Rs 30 lakh)

Chinelle Henry (Rs 30 lakh)

Lee Ann Kirby (Rs 30 lakh)

Chedean Nation (Rs 30 lakh)

Stefanie Taylor (Rs 40 lakh)

Precious Marange (Rs 30 lakh)

Kelis Ndhlovu (Rs 30 lakh)

Ashley Ndiraya (Rs 30 lakh)

Josephine Nkomo (Rs 30 lakh)

Loryn Phiri (Rs 50 lakh)

Darcie Brown (Rs 50 lakh)

Stella Campbell (Rs 30 lakh)

Lauren Cheatle (Rs 30 lakh)

Holly Ferling (Rs 30 lakh)

Natasa Farrant (Rs 30 lakh)

Jane Maguire (Rs 30 lakh)

Hayley Jansen (Rs 30 lakh)

Jessica Kerr (Rs 30 lakh)

Molly Penfold (Rs 30 lakh)

Masabata Klaas (Rs 30 lakh)

Achini Kulasuriya (Rs 30 lakh)

Udeshika Prabodani (Rs 30 lakh)

Tharika Sewwandi (Rs 30 lakh)

Caneisha Issac (Rs 30 lakh)

Audrey Mazvishaya (Rs 30 lakh)

Nomvelo Sibanda (Rs 30 lakh)

Anesu Mushangwe (Rs 30 lakh)

Charlotte Dean (Rs 40 lakh)

Kirstie Gordon (Rs 30 lakh)

Alexandra Hartley (Rs 30 lakh)

Linsey Smith (Rs 30 lakh)

Mady Villiers (Rs 30 lakh)

Gouher Sultana (Rs 30 lakh)

Ekta Bisht (Rs 30 lakh)

Rasanara Khan (Rs 30 lakh)

Rasanara Dasanayaka (Rs 30 lakh)

Inoshi Fernando (Rs 30 lakh)

Anisa Mohammed (Rs 30 lakh)

Karishma Ramharack (Rs 30 lakh)

Ka Ying Chan (Rs 20 lakh)

Sterre Kalis (Rs 10 lakh)

Natthakan Chantham (Rs 20 lakh)

Mahika Gaur (Rs 10 lakh)

Vaishnave Mahesh (Rs 10 lakh)

Esha Oza (Rs 10 lakh)

Theertha Satish (Rs 10 lakh)

Katta Mahanthi Sree (Rs 10 lakh)

Sasthi Mondal (Rs 10 lakh)

Shivi Pandey (Rs 10 lakh)

Aishwarya Singh (Rs 10 lakh)

Bhavana Goplani (Rs 10 lakh)

Simran Patel (Rs 10 lakh)

Reema Sisodia (Rs 20 lakh)

Vrinda Dinesh (Rs 10 lakh)

Divya Gnanananda (Rs 10 lakh)

Roshini Kiran (Rs 10 lakh)

Rakshitha Krishnappa (Rs 10 lakh)

Prerana Rajesh (Rs 10 lakh)

Sayali Lonkar (Rs 10 lakh)

Ishwari Savkar (Rs 10 lakh)

Sanika Chalke (Rs 10 lakh)

Sadhvi Sanjay (Rs 10 lakh)

Neha Badwaik (Rs 10 lakh)

Kajal Jena (Rs 10 lakh)

Shweta Mane (Rs 10 lakh)

Jayshree Jadeja (Rs 10 lakh)

Rizu Saha (Rs 10 lakh)

Arushi Goel (Rs 10 lakh)

Muskan Malik (Rs 10 lakh)

Ekta Singh (Rs 10 lakh)

Varnika Singh (Rs 10 lakh)

Hema Y (Rs 10 lakh)

Uma Chetry (Rs 10 lakh)

Nishat Changiwala (Rs 10 lakh)

Parna Paul (Rs 10 lakh)

Nandini Kashyap (Rs 10 lakh)

R Priyadarshini (Rs 10 lakh)

Mamatha Madiwala (Rs 10 lakh)

Sanjana Batni (Rs 10 lakh)

Prathyoosha Kumar (Rs 10 lakh)

Soumya Verma (Rs 10 lakh)

Shivali Shinde (Rs 10 lakh)

Ambika Watade (Rs 10 lakh)

Riya Chaudhari (Rs 20 lakh)

Mahek Pokar (Rs 10 lakh)

Yamini Billore (Rs 10 lakh)

Shipra Giri (Rs 10 lakh)

Shweta Verma (Rs 10 lakh)

Tess Flintoff (Rs 10 lakh)

Bareddy Anusha (Rs 10 lakh)

Jhansi Lakshmi Challa (Rs 10 lakh)

Vinny Suzan (Rs 10 lakh)

Jaya Mohite (Rs 10 lakh)

Kesha Patel (Rs 10 lakh)

Palak Patel (Rs 10 lakh)

Tarannum Pathan (Rs 10 lakh)

Janki Rathod (Rs 10 lakh)

Tanvir Shaikh (Rs 10 lakh)

Yashita Singh (Rs 10 lakh)

Jhumia Khatun (Rs 10 lakh)

Mita Paul (Rs 10 lakh)

Yuvashri K Karthikeyan (Rs 10 lakh)

Amruta Satsangi (Rs 10 lakh)

Raghvi Bist (Rs 10 lakh)

Sarika Koli (Rs 20 lakh)

Yashi Pandey (Rs 10 lakh)

Manju MA (Rs 10 lakh)

Sanjula Naik (Rs 10 lakh)

Zeel Mithaiwala (Rs 10 lakh)

Bhawna Ohlan (Rs 20 lakh)

Vasuvi Fishta (Rs 10 lakh)

Chitra Singh Jamwal (Rs 10 lakh)

Pranavi Velagapudi (Rs 10 lakh)

Sarla Devi Ram (Rs 10 lakh)

Khushbu Kumari (Rs 10 lakh)

Keerthy K James (Rs 10 lakh)

Sajana S (Rs 10 lakh)

Anaswara Santhosh (Rs 10 lakh)

Shani T T (Rs 10 lakh)

Mrudhula VS (Rs 10 lakh)

Rameshwari Gayakwad (Rs 10 lakh)

Pushpa Kiresur (Rs 10 lakh)

Chandasi Krishnamurthy (Rs 10 lakh)

Niki Prasad (Rs 10 lakh)

Aditi Rajesh (Rs 10 lakh)

Shubna Satheesh (Rs 10 lakh)

Mithila Vinod (Rs 10 lakh)

Priyanka Garkhede (Rs 10 lakh)

Tejal Hasabnis (Rs 10 lakh)

Utkarsha Pawar (Rs 10 lakh)

Shweta Sawant (Rs 10 lakh)

Manali Dakshini (Rs 20 lakh)

Zeal Dmello (Rs 10 lakh)

Fatima Jaffer (Rs 10 lakh)

Janhvi Kate (Rs 10 lakh)

Prakashika Naik (Rs 10 lakh)

Jagravi Pawar (Rs 10 lakh)

Nirmiti Rane (Rs 20 lakh)

Sayali Satghare (Rs 10 lakh)

Sharvi Save (Rs 10 lakh)

Tushi Shah (Rs 10 lakh)

Saima Thakor (Rs 10 lakh)

Ganga Devi Waikhom (Rs 10 lakh)

Salonee Dangore (Rs 10 lakh)

Shreya Dixit (Rs 10 lakh)

Manjiri Gawade (Rs 10 lakh)

Tamanna Nigam (Rs 10 lakh)

Anushka Sharma (Rs 10 lakh)

Vaishnavi Sharma (Rs 10 lakh)

Kanishka Thakur (Rs 10 lakh)

SB Lorence (Rs 10 lakh)

Priyanka Priyadarshini Sahu (Rs 10 lakh)

Pragati Singh (Rs 10 lakh)

Neetu Singh (Rs 10 lakh)

Ayushi Garg (Rs 10 lakh)

Yashasvi Katta (Rs 10 lakh)

Suman Meena (Rs 20 lakh)

Renuka Chaudhari (Rs 10 lakh)

Tanushree Sarkar (Rs 10 lakh)

Kshama Singh (Rs 10 lakh)

Neha Chavda (Rs 10 lakh)

Keerthana Balakrishnan (Rs 10 lakh)

Arshi Choudhary (Rs 10 lakh)

Nethra Iyer (Rs 10 lakh)

Aishwarya MS (Rs 10 lakh)

Anusha Sundaresan (Rs 10 lakh)

Nishu Choudhary (Rs 10 lakh)

Anjali Singh (Rs 10 lakh)

Kashvee Gautam (Rs 20 lakh)

Parushi Prabhakar (Rs 10 lakh)

Kanchan Nagwani (Rs 10 lakh)

Janhvi Ranganathan (Rs 10 lakh)

Nancy Patel (Rs 10 lakh)

Mitali S (Rs 10 lakh)

Metali Gawandar (Rs 10 lakh)

Tanaya Naik (Rs 10 lakh)

Krishna Patel (Rs 10 lakh)

Shanti Kumari (Rs 10 lakh)

Shraddha Pokharkar (Rs 10 lakh)

Ajima Sangma (Rs 10 lakh)

Samriddhi Saxena (Rs 10 lakh)

Sujata Mallik (Rs 20 lakh)

Komalpreet Kour (Rs 10 lakh)

Rekha Kamlesh (Rs 10 lakh)

Kshama Singh (Rs 10 lakh)

Saranya G (Rs 10 lakh)

Nallapureddy Sree Charani (Rs 10 lakh)

Pooja Raj (Rs 10 lakh)

Sonia Lohiya (Rs 10 lakh)

Priya Mishra (Rs 10 lakh)

Gulshan Ali (Rs 10 lakh)

Sushmita Kumari (Rs 10 lakh)

Koduri Ishitha (Rs 10 lakh)

Mamta Paswan (Rs 10 lakh)

Chandu Venkateshappa (Rs 10 lakh)

Aarti Kedar (Rs 10 lakh)

Maya Sonawane (Rs 10 lakh)

Kashish Nirmal (Rs 10 lakh)

Sushree Dibyadrashini Pradhan (Rs 10 lakh)

Mehak Kesar (Rs 10 lakh)

Muskan Sogi Lal (Rs 10 lakh)

Sunita Singh (Rs 10 lakh)

Sonal Kalal (Rs 20 lakh)

Ramyashri Prasad (Rs 10 lakh)

Almas Bharadwaj (Rs 10 lakh)

Rashi Kanojiya (Rs 10 lakh)

