Buffalo Bills vs. Carolina Panthers injury report and starting lineup - NFL Week 15

Buffalo Bills vs. Carolina Panthers injury report

Buffalo Bills

Player Position Injury Game Status Emmanuel Sanders WR Knee Doubtful Taiwan Jones RB Knee Questionable Star Lotulelei DT Toe Questionable A.J. Epenesa DE Ankle Questionable

Carolina Panthers

Player Position Injury Game Status A.J. Bouye CB Foot Out DJ Moore WR Hamstring Questionable Michael Jordan G Hamstring Questionable John Miller G Ankle Questionable

Buffalo Bills vs. Carolina Panthers starting lineup

Buffalo Bills

QB - Josh Allen | RB - Devin Singletary | WR - Stefon Diggs, Isaiah McKenzie, Cole Beasley | TE - Dawson Knox | OL - Spencer Brown, Jon Feliciano, Mitch Morse, Daryl Williams, Tommy Doyle

DL - Greg Rousseau, Ed Oliver, Star Lotulelei, Jerry Hughes | LB - Matt Milano, Tremaine Edwards, A.J. Klein | CB - Levi Wallace, Taron Johnson | S - Jordan Poyer, Micah Hyde | K - Tyler Bass | P - Matt Haack

Carolina Panthers

QB - Cam Newton | RB - Chuba Hubbard | WR - D.J. Moore, Robby Anderson, Brandon Zylstra | TE - Ian Thomas | OL - Cameron Erving, Michael Jordan, Pat Elflein, John Miller, Taylor Moton

DL - Brian Burns, Phil Hoskins, DaQuan Jones, Morgan Fox | LB - Shaq Thompson, Jermaine Carter Jr., Haason Reddick | CB - Stephon Gilmore, Keith Taylor Jr. | S - Jeremy Chinn, Juston Burris | K - Zane Gonzalez | P - Lachlan Edwards

