Roblox Slayers Unleashed codes, clan rarity and more revealed (2022)

The most recent Roblox Slayers Unleashed free codes will have you slaying demons for a very long time. For all those who enjoy player vs enemy and player versus player fighting, this is a highly gratifying experience. Improvements are sent out almost every day, so there is always something fresh to strive for and a new method to prove one's metal.

There are plenty of additional anime-themed games to play on Roblox. Slayers Unleashed is based on the Japanese manga series Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba). Before stepping out into the dangerous realm to level up and become stronger, players can choose and customize their avatars.

Check out the codes in Roblox Slayers Unleashed along with clan and bloodline rarity

Active codes in Roblox Slayers Unleashed

Please copy and paste the code to avoid any errors, every character must be entered. Detailed steps to redeem the code are explained further below. Also, there is no expiry date for these codes, so use them now!

Demon Art Codes in Roblox Slayers Unleashed

;code AZAKA_BOSS1 – Redeem code for Demon Art reroll

;code AZAKA_BOSS2 – Redeem code for Demon Art reroll

;code AZAKA_BOSS3 – Redeem code for Demon Art reroll

;code AZAKA_BOSS4 – Redeem code for Demon Art reroll

;code AZAKA_BOSS5 – Redeem code for Demon Art reroll

;code charm1 – Redeem code for Demon Art roll

;code charm2 – Redeem code for Demon Art roll

;code charm3 – Redeem code for Demon Art roll

;code charm4 – Redeem code for Demon Art roll

;code charm5 – Redeem code for Demon Art roll

;code darkness1 – Redeem code for Demon Art roll

;code darkness2 – Redeem code for Demon Art roll

;code darkness3 – Redeem code for Demon Art roll

;code darkness4 – Redeem code for Demon Art roll

;code darkness5 – Redeem code for Demon Art roll

;code easteregg1 – Redeem code for Demon Art roll

;code easteregg2 – Redeem code for Demon Art roll

;code easteregg3 – Redeem code for Demon Art roll

;code easteregg4 – Redeem code for Demon Art roll

;code easteregg5 – Redeem code for Demon Art roll

;code eggshell1 – Redeem code for Demon Art roll

;code eggshell2 – Redeem code for Demon Art roll

;code eggshell3 – Redeem code for Demon Art roll

;code eggshell4 – Redeem code for Demon Art roll

;code eggshell5 – Redeem code for Demon Art roll

;code fridaybdaaa1 – Redeem code for Demon Art reroll

;code fridaybdaaa2 – Redeem code for Demon Art reroll

;code fridaybdaaa3 – Redeem code for Demon Art reroll

;code fridaybdaaa4 – Redeem code for Demon Art reroll

;code fridaybdaaa5 – Redeem code for Demon Art reroll

;code fridaybdaaa6 – Redeem code for Demon Art reroll

;code fridaybdaaa7 – Redeem code for Demon Art reroll

;code fridaybdaaa8 – Redeem code for Demon Art reroll

;code happy_3ast3r – Redeem code for Demon Art roll

;code Kaigaku1 – Redeem code for Demon Art roll

;code Kaigaku2 – Redeem code for Demon Art roll

;code Kaigaku3 – Redeem code for Demon Art roll

;code Kaigaku4 – Redeem code for Demon Art roll

;code Kaigaku5 – Redeem code for Demon Art roll

;code kyogai1 – Redeem code for Demon Art roll

;code kyogai2 – Redeem code for Demon Art roll

;code kyogai3 – Redeem code for Demon Art roll

;code kyogai4 – Redeem code for Demon Art roll

;code kyogai5 – Redeem code for Demon Art roll

;code monday_art1 – Redeem code for Demon Art reroll

;code monday_art2 – Redeem code for Demon Art reroll

;code monday_art3 – Redeem code for Demon Art reroll

;code monday_art4 – Redeem code for Demon Artreroll

;code monday_art5 – Redeem code for Demon Art reroll

;code monday_art6 – Redeem code for Demon Art reroll

;code monday_art7 – Redeem code for Demon Art reroll

;code monday_art8 – Redeem code for Demon Art reroll

;code peak_GAME1 – Redeem code for Demon Art roll

;code peak_GAME2 – Redeem code for Demon Art roll

;code peak_GAME3 – Redeem code for Demon Art roll

;code peak_GAME4 – Redeem code for Demon Art roll

;code peak_GAME5 – Redeem code for Demon Art roll

;code storymode1 – Redeem code for Demon Art roll

;code storymode2 – Redeem code for Demon Art roll

;code storymode3 – Redeem code for Demon Art roll

;code storymode4 – Redeem code for Demon Art roll

;code storymode5 – Redeem code for Demon Art roll

muzan_art1 – Redeem code for Demon Art reroll (new!)

muzan_art2 – Redeem code for Demon Art reroll (new!)

muzan_art3 – Redeem code for Demon Art reroll (new!)

muzan_art4 – Redeem code for Demon Art reroll (new!)

muzan_art5 – Redeem code for Demon Art reroll (new!)

muzan_art6 – Redeem code for Demon Art reroll (new!)

muzan_art7 – Redeem code for Demon Art reroll (new!)

muzan_art8 – Redeem code for Demon Art reroll (new!)

Breathing Reroll Codes Roblox Slayers Unleashed

;code broski1 – Redeem code for Breathing roll

;code broski2 – Redeem code for Breathing roll

;code broski3 – Redeem code for Breathing roll

;code broski4 – Redeem code for Breathing roll

;code broski5 – Redeem code for Breathing roll

;code EGGSPLOSION1 – Redeem code for Breathing roll

;code EGGSPLOSION2 – Redeem code for Breathing roll

;code EGGSPLOSION3 – Redeem code for Breathing roll

;code EGGSPLOSION4 – Redeem code for Breathing roll

;code EGGSPLOSION5 – Redeem code for Breathing roll

;code EGGSPLOSIVE1 – Redeem code for Breathing roll

;code EGGSPLOSIVE2 – Redeem code for Breathing roll

;code EGGSPLOSIVE3 – Redeem code for Breathing roll

;code EGGSPLOSIVE4 – Redeem code for Breathing roll

;code EGGSPLOSIVE5 – Redeem code for Breathing roll

;code fixinG1 – Redeem code for Breathing roll

;code fixinG2 – Redeem code for Breathing roll

;code fixinG3 – Redeem code for Breathing roll

;code fixinG4 – Redeem code for Breathing roll

;code fixinG5 – Redeem code for Breathing roll

;code flame_OP1 – Redeem code for Breathing reroll

;code flame_OP2 – Redeem code for Breathing reroll

;code flame_OP3 – Redeem code for Breathing reroll

;code flame_OP4 – Redeem code for Breathing reroll

;code flame_OP5 – Redeem code for Breathing reroll

;code flame_OP6 – Redeem code for Breathing reroll

;code flame_OP7 – Redeem code for Breathing reroll

;code flame_OP8 – Redeem code for Breathing reroll

;code floppa1 – Redeem code for Breathing reroll

;code floppa2 – Redeem code for Breathing reroll

;code floppa3 – Redeem code for Breathing reroll

;code floppa4 – Redeem code for Breathing reroll

;code floppa5 – Redeem code for Breathing reroll

;code floppa6 – Redeem code for Breathing reroll

;code floppa7 – Redeem code for Breathing reroll

;code floppa8 – Redeem code for Breathing reroll

;code giyuhashira1 – Redeem code for Breathing reroll

;code giyuhashira2 – Redeem code for Breathing reroll

;code giyuhashira3 – Redeem code for Breathing reroll

;code giyuhashira4 – Redeem code for Breathing reroll

;code giyuhashira5 – Redeem code for Breathing reroll

;code new_BRTHIN1 – Redeem code for Breathing roll

;code new_BRTHIN2 – Redeem code for Breathing roll

;code new_BRTHIN3 – Redeem code for Breathing roll

;code new_BRTHIN4 – Redeem code for Breathing roll

;code new_BRTHIN5 – Redeem code for Breathing roll

;code thunderBOOM1 – Redeem code for Breathing roll

;code thunderBOOM2 – Redeem code for Breathing roll

;code thunderBOOM3 – Redeem code for Breathing roll

;code thunderBOOM4 – Redeem code for Breathing roll

;code thunderBOOM5 – Redeem code for Breathing roll

;code uarebad1 – Redeem code for Breathing roll

;code uarebad2 – Redeem code for Breathing roll

;code uarebad3 – Redeem code for Breathing roll

;code uarebad4 – Redeem code for Breathing roll

;code uarebad5 – Redeem code for Breathing roll

;code YAMEII1– Redeem code for Breathing roll

;code YAMEII2– Redeem code for Breathing roll

;code YAMEII3– Redeem code for Breathing roll

;code YAMEII4– Redeem code for Breathing roll

;code YAMEII5– Redeem code for Breathing roll

BLOODSURGE1 – Redeem code for Breathing reroll (new!)

BLOODSURGE2 – Redeem code for Breathing reroll (new!)

BLOODSURGE3 – Redeem code for Breathing reroll (new!)

BLOODSURGE4 – Redeem code for Breathing reroll (new!)

BLOODSURGE5 – Redeem code for Breathing reroll (new!)

BLOODSURGE6 – Redeem code for Breathing reroll (new!)

BLOODSURGE7 – Redeem code for Breathing reroll (new!)

BLOODSURGE8 – Redeem code for Breathing reroll (new!)

Clan Reroll Codes Roblox Slayers Unleashed

;code bunnyclan1 – Redeem code for Clan roll

;code bunnyclan2 – Redeem code for Clan roll

;code bunnyclan3 – Redeem code for Clan roll

;code bunnyclan4 – Redeem code for Clan roll

;code bunnyclan5 – Redeem code for Clan roll

;code crasher1 – Redeem code for Clan roll

;code crasher2 – Redeem code for Clan roll

;code crasher3 – Redeem code for Clan roll

;code crasher4 – Redeem code for Clan roll

;code crasher5 – Redeem code for Clan roll

;code easter_bunny1 – Redeem code for Clan roll

;code easter_bunny2 – Redeem code for Clan roll

;code easter_bunny3 – Redeem code for Clan roll

;code easter_bunny4 – Redeem code for Clan roll

;code easter_bunny5 – Redeem code for Clan roll

;code epic_clan1 – Redeem code for Clan roll

;code epic_clan2 – Redeem code for Clan roll

;code epic_clan3 – Redeem code for Clan roll

;code epic_clan4 – Redeem code for Clan roll

;code epic_clan5 – Redeem code for Clan roll

;code goated_Clan1 – Redeem for Clan reroll

;code goated_Clan2 – Redeem for Clan reroll

;code goated_Clan3 – Redeem for Clan reroll

;code goated_Clan4 – Redeem for Clan reroll

;code goated_Clan5 – Redeem for Clan reroll

;code infinitymaze1 – Redeem code for Clan reroll

;code infinitymaze2 – Redeem code for Clan reroll

;code infinitymaze3 – Redeem code for Clan reroll

;code infinitymaze4 – Redeem code for Clan reroll

;code infinitymaze5 – Redeem code for Clan reroll

;code NEW_BOSS1 – Redeem code for Clan roll

;code NEW_BOSS2 – Redeem code for Clan roll

;code NEW_BOSS3 – Redeem code for Clan roll

;code NEW_BOSS4 – Redeem code for Clan roll

;code NEW_BOSS5 – Redeem code for Clan roll

;code new_Fire1 – Redeem for Clan reroll

;code new_Fire2 – Redeem for Clan reroll

;code new_Fire3 – Redeem for Clan reroll

;code new_Fire4 – Redeem for Clan reroll

;code new_Fire5 – Redeem for Clan reroll

;code new_Fire6 – Redeem for Clan reroll

;code new_Fire7 – Redeem for Clan reroll

;code new_Fire8 – Redeem for Clan reroll

;code roofPIECE1 – Redeem code for Clan roll

;code roofPIECE2 – Redeem code for Clan roll

;code roofPIECE3 – Redeem code for Clan roll

;code roofPIECE4 – Redeem code for Clan roll

;code roofPIECE5 – Redeem code for Clan roll

;code stone_cl4n1 – Redeem code for Clan roll

;code stone_cl4n2 – Redeem code for Clan roll

;code stone_cl4n3 – Redeem code for Clan roll

;code stone_cl4n4 – Redeem code for Clan roll

;code stone_cl4n5 – Redeem code for Clan roll

;code trainfight1 – Redeem code for Clan roll

;code trainfight2 – Redeem code for Clan roll

;code trainfight3 – Redeem code for Clan roll

;code trainfight4 – Redeem code for Clan roll

;code trainfight5 – Redeem code for Clan roll

Kibutsuji1 – Redeem for Clan reroll (new!)

Kibutsuji2 – Redeem for Clan reroll (new!)

Kibutsuji3 – Redeem for Clan reroll (new!)

Kibutsuji4 – Redeem for Clan reroll (new!)

Kibutsuji5 – Redeem for Clan reroll (new!)

Kibutsuji6 – Redeem for Clan reroll (new!)

Kibutsuji7 – Redeem for Clan reroll (new!)

Kibutsuji8 – Redeem for Clan reroll (new!)

Race Reroll Codes Roblox Slayers Unleashed

switch2demon1 – Redeem for Race reroll (new!)

switch2demon2 – Redeem for Race reroll (new!)

switch2demon3 – Redeem for Race reroll (new!)

switch2demon4 – Redeem for Race reroll (new!)

switch2demon5 – Redeem for Race reroll (new!)

switch2demon6 – Redeem for Race reroll (new!)

switch2demon7 – Redeem for Race reroll (new!)

switch2demon8 – Redeem for Race reroll (new!)

;code rarerace1 – Redeem for Race reroll

;code rarerace2 – Redeem for Race reroll

;code rarerace3 – Redeem for Race reroll

;code rarerace4 – Redeem for Race reroll

;code rarerace5 – Redeem for Race reroll

;code rarerace6 – Redeem for Race reroll

;code rarerace7 – Redeem for Race reroll

;code rarerace8 – Redeem for Race reroll

;code t0tem1 – Redeem code for Race reroll

;code t0tem2 – Redeem code for Race reroll

;code t0tem3 – Redeem code for Race reroll

;code t0tem4 – Redeem code for Race reroll

;code t0tem5 – Redeem code for Race reroll

;code dekooo1 – Redeem code for Race roll

;code dekooo2 – Redeem code for Race roll

;code dekooo3 – Redeem code for Race roll

;code dekooo4 – Redeem code for Race roll

;code dekooo5 – Redeem code for Race roll

;code maymay1 – Redeem code for Race roll

;code maymay2 – Redeem code for Race roll

;code maymay3 – Redeem code for Race roll

;code maymay4 – Redeem code for Race roll

;code maymay5 – Redeem code for Race roll

;code MAX_PRESTIGE1 – Redeem code for Race roll

;code MAX_PRESTIGE2 – Redeem code for Race roll

;code MAX_PRESTIGE3 – Redeem code for Race roll

;code MAX_PRESTIGE4 – Redeem code for Race roll

;code MAX_PRESTIGE5 – Redeem code for Race roll

;code O_O1 – Redeem code for Race roll

;code O_O2 – Redeem code for Race roll

;code O_O3 – Redeem code for Race roll

;code O_O4 – Redeem code for Race roll

;code O_O5 – Redeem code for Race roll

;code SU_Easter1 – Redeem code for Race roll

;code SU_Easter2 – Redeem code for Race roll

;code SU_Easter3 – Redeem code for Race roll

;code SU_Easter4 – Redeem code for Race roll

;code SU_Easter5 – Redeem code for Race roll

;code sussyDrum1 – Redeem code for Race roll

;code sussyDrum2 – Redeem code for Race roll

;code sussyDrum3 – Redeem code for Race roll

;code sussyDrum4 – Redeem code for Race roll

;code sussyDrum5 – Redeem code for Race roll

;code pow3rUP1 – Redeem code for Race roll

;code pow3rUP2 – Redeem code for Race roll

;code pow3rUP3 – Redeem code for Race roll

;code pow3rUP4 – Redeem code for Race roll

;code pow3rUP5 – Redeem code for Race roll

;code i_playSU1 – Redeem code for Race roll

;code i_playSU2 – Redeem code for Race roll

;code i_playSU3 – Redeem code for Race roll

;code i_playSU4 – Redeem code for Race roll

;code i_playSU5 – Redeem code for Race roll

Slayer Mark Reroll Codes Roblox Slayers Unleashed

;code eggman1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code eggman2 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code eggman3 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code eggman4 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code eggman5 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code ELOELO1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code ELOELO2 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code ELOELO3 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code ELOELO4 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code ELOELO5 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code flameMark1 – Redeem for Slayer Mark reroll

;code flameMark2 – Redeem for Slayer Mark reroll

;code flameMark3 – Redeem for Slayer Mark reroll

;code flameMark4 – Redeem for Slayer Mark reroll

;code flameMark5 – Redeem for Slayer Mark reroll

;code flameMark6 – Redeem for Slayer Mark reroll

;code flameMark7 – Redeem for Slayer Mark reroll

;code flameMark8 – Redeem for Slayer Mark reroll

;code GLASSYSKY1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code GLASSYSKY2 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code GLASSYSKY3 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code GLASSYSKY4 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code GLASSYSKY5 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code GRiNDY1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code GRiNDY2 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code GRiNDY3 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code GRiNDY4 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code GRiNDY5 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code league1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code league2 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code league3 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code league4 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code league5 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code NEW_B0SS1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code NEW_B0SS1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code NEW_B0SS1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code NEW_B0SS1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code NEW_B0SS1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code stuffstuff1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code stuffstuff2 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code stuffstuff3 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code stuffstuff4 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code stuffstuff5 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code TATAKAE1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code TATAKAE2 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code TATAKAE3 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code TATAKAE4 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code TATAKAE5 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code water_b0ss1 – Redeem code for Slayer Mark reroll

;code water_b0ss2 – Redeem code for Slayer Mark reroll

;code water_b0ss3 – Redeem code for Slayer Mark reroll

;code water_b0ss4 – Redeem code for Slayer Mark reroll

;code water_b0ss5 – Redeem code for Slayer Mark reroll

demonlord1 – Redeem for Slayer Mark reroll (new!)

demonlord2 – Redeem for Slayer Mark reroll (new!)

demonlord3 – Redeem for Slayer Mark reroll (new!)

demonlord4 – Redeem for Slayer Mark reroll (new!)

demonlord5 – Redeem for Slayer Mark reroll (new!)

demonlord6 – Redeem for Slayer Mark reroll (new!)

demonlord7 – Redeem for Slayer Mark reroll (new!)

demonlord8 – Redeem for Slayer Mark reroll (new!)

Stat Reset Codes Roblox Slayers Unleashed

;code drum_r3s3t – Redeem code for Stat Reset in Roblox Slayers Unleashed

;code flame_pointzz – Redeem code for Stat Reset in Roblox Slayers Unleashed

;code friday_r3s3t – Redeem code for Stat Reset in Roblox Slayers Unleashed

;code happy_saturdayy – Redeem code for Stat Reset in Roblox Slayers Unleashed

;code MAY_MONTH – Redeem code for Stat Reset in Roblox Slayers Unleashed

;code new_upd4te – Redeem code for Stat Reset in Roblox Slayers Unleashed

;code RESET_HAPPY – Redeem code for Stat Reset in Roblox Slayers Unleashed

;code statz_redo – Redeem code for Stat Reset in Roblox Slayers Unleashed

d3mon_leader – Redeem for Stat Reset (new!) in Roblox Slayers Unleashed

Expired codes in Roblox Slayers Unleashed

Some codes may not work, if players can see the codes here then that means it has expired. Please move on to the next set of codes above.

;code DEMONICC1 – Redeem code for Race roll

;code DEMONICC2 – Redeem code for Race roll

;code DEMONICC3 – Redeem code for Race roll

;code DEMONICC4 – Redeem code for Race roll

;code DEMONICC5 – Redeem code for Race roll

;code DUALWIXLD1 – Redeem code for Race roll

;code DUALWIXLD2 – Redeem code for Race roll

;code frontp4ge1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code frontp4ge2 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code frontp4ge3 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code frontp4ge4 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code frontp4ge5 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code hairoBDA1 – Redeem code for Demon Art roll

;code hairoBDA2 – Redeem code for Demon Art roll

;code hairoBDA3 – Redeem code for Demon Art roll

;code hairoBDA4 – Redeem code for Demon Art roll

;code hairoBDA5 – Redeem code for Demon Art roll

;code hario_RESET – Redeem code for Stat Reset

;code helloworld1 – Redeem code for Demon Art roll

;code helloworld2 – Redeem code for Demon Art roll

;code hiGambit1 – Redeem code for Demon Art roll

;code hiGambit2 – Redeem code for Demon Art roll

;code hiGambit3 – Redeem code for Demon Art roll

;code hiGambit4 – Redeem code for Demon Art roll

;code newLevel1 – Redeem code for Breathing roll

;code newLevel2 – Redeem code for Breathing roll

;code shadow_DROP – Redeem code for Drop Boost

;code shadow_XP – Redeem code for XP Boost

;code shadowGUN1 – Redeem code for Clan roll

;code shadowGUN2 – Redeem code for Clan roll

;code shadowGUN3 – Redeem code for Clan roll

;code shadowGUN4 – Redeem code for Clan roll

;code shadowGUN5 – Redeem code for Clan roll

;code shadowking1 – Redeem code for Breathing roll

;code shadowking2 – Redeem code for Breathing roll

;code shadowking3 – Redeem code for Breathing roll

;code shadowking4 – Redeem code for Breathing roll

;code shadowking5 – Redeem code for Breathing roll

;code subToGambit1 – Redeem code for Breathing roll

;code subToGambit2 – Redeem code for Breathing roll

;code subToGambit3 – Redeem code for Breathing roll

;code subToGambit4 – Redeem code for Breathing roll

;code subtoME1 – Redeem code for Clan roll

;code subtoME2 – Redeem code for Clan roll

;code up_NEXXT1 – Redeem code for Race roll

;code up_NEXXT2 – Redeem code for Race roll

;code up_NEXXT3 – Redeem code for Race roll

;code up_NEXXT4 – Redeem code for Race roll

;code WANEE1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code WANEE2 – Redeem code for Slayer Mark roll

Steps to redeem codes in Roblox Slayers Unleashed

Follow these easy steps to redeem the codes in the Roblox game:

Join the Slayers Unleashed groups

Next, launch the game

Start the game by pressing the Play button.

In the top-left corner, select Chat.

Copy and paste the above-mentioned working code.

To redeem, press Enter.

Clans Rarity in Roblox Slayer Unleashed

All of the clans that are currently accessible are listed below. The clans are listed from the most common to the least.

Tomioka Clan in Roblox Slayers Unleashed (60% Chance) - When employing Water moves, the damage is increased by 1.2x.

Urokodaki Clan (40% Chance) - In their inventory, they will find a free Tengu Mask (Coming Soon)

Agatsuma Clan in Roblox Slayers Unleashed (20% Chance) - When using Thunder Moves, the damage is increased by 1.3 times.

Kocho Clan in Roblox Slayers Unleashed (15% Chance) - When employing Insect Moves, the damage is increased by 1.6 times, however when using a sword or in conventional combat, the damage is reduced by half.

Hashibira Clan in Roblox Slayers Unleashed (10% Chance) - Damage increased by 1.3x when performing Beast Moves, plus a 5% increase in stamina.

Uzui Clan in Roblox Slayers Unleashed (6% Chance) - Buffs damage to Sound Breathing

Iguro Clan in Roblox Slayers Unleashed (5% Chance) - The Venom effect's damage over time is increased by 25%.

Rengoku Clan in Roblox Slayers Unleashed (5% Chance) - Flame Moves deal 1.3x damage and add 10% to your health.

Tsuyuri Clan in Roblox Slayers Unleashed (5% Chance) - Buffs damage to Flower Breathing

Kanroji Clan in Roblox Slayers Unleashed (5% Chance) - When using Love moves, the damage is increased.

Shinazugawa Clan in Roblox Slayers Unleashed (2% Chance) - Sword Combat: 1.3x Damage + 10% Damage

Tokito Clan in Roblox Slayers Unleashed (2%) - 1.3x Mist Damage, Extra Stamina, Increased Running Speed, and a 50% chance of getting Moon Breathing

Kamado Clan in Roblox Slayers Unleashed (1% Chance) - 2x EXP, +10% Damage, and the ability to perform Sun Breathing

Tsugikuni in Roblox Slayers Unleashed (1% Chance) - 2x EXP, 10% more damage, and an 85% chance of getting Moon Breathing

NEW: Kibutsuji Clan in Roblox Slayers Unleashed (1% Chance) - 2x XP, 30% increase in health regeneration, and 20% increase in Muzan BDA damage

Himejima Clan in Roblox Slayers Unleashed (1% Chance) - Stone Breathing damage is increased by 15% and health restoration is increased by 25% with 2x EXP.

Roblox Slayer Unleashed Breathing Rarity

Thunder breathing in Roblox Slayers Unleashed was made famous because of Zenitsu but that remains number two in the list. Apparently, water breathing is the rarest breathing technique. Check out the entire list below.

Water Breathing - 40% Chance

Thunder Breathing - 20% Chance

Dark Thunder - 15% Chance

Beast Breathing - 10% Chance

Flower Breathing - 10% Chance

Insect Breathing - 8% Chance

Sound Breathing - 8% Chance

Serpent Breathing - 6% Chance

Wind Breathing - 6% Chance

Love Breathing - 4% Chance

Mist Breathing - 4% Chance

Flame Breathing - 2% Chance

Stone Breathing - 1% Chance

Although Gyomei Himejima, the Stone Pillar, is considered the strongest pillar, his technique is very common and can be mastered by all. The Roblox game is very quick on updates, so make sure to join the official groups and stay excited for more fun stuff like these.

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Sijo Samuel Paul