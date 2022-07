Roblox Murder Mystery 2 value list (July 2022)

Roblox Murder Mystery is a 2014 Roblox game created by Nikilis. There are several mysteries in this multiplayer horror survival experience that players must discover as they go. The Roblox title is recognized for providing a variety of weaponry across several categories to facilitate survival.

The article below showcases the Roblox Murder Mystery 2 value list for July 2022, which helps players choose their weapons while enjoying the Roblox experience.

Value list for Roblox Murder Mystery 2

Roblox Murder Mystery 2: Ancient Weapons

Players should note that Ancient knives often resemble scythes and axes. Prices for Ancient weapons in Roblox Murder Mystery 2 are listed below:

Niks Scythe : Value โ€“ 150000 (Trade Only)

Harvester : Value โ€“ 1150 (Tiers & Trade Only)

: Value โ€“ 1150 (Tiers & Trade Only) SwirlyAxe : Value โ€“ 950 (Trade Only)

: Value โ€“ 950 (Trade Only) Icebreaker : Value โ€“ 160 (2020 Xmas Event)

: Value โ€“ 160 (2020 Xmas Event) Elderwood Scythe : Value โ€“ 155 (Trade Only)

: Value โ€“ 155 (Trade Only) Log Chopper : Value โ€“ 125 (Trade Only)

: Value โ€“ 125 (Trade Only) Hallowschythe : Value โ€“ 120 (Trade and also Buy)

: Value โ€“ 120 (Trade and also Buy) Batwing : Value โ€“ 85 (Trade Only)

: Value โ€“ 85 (Trade Only) Ice Wing: Value โ€“ 60 (Trade Only)

Roblox Murder Mystery 2: Unique Weapons

Unique weapons are even more potent than Ancient weapons. The only unique knife available to trade right now is "Corrupt." Prices for unique weapons in Roblox Murder Mystery 2 are listed below:

Corrupt : Value โ€“ 2050 (Trade Only)

Gold Trophies : Value โ€“ 150,000 (All of them)

: Value โ€“ 150,000 (All of them) Silver Trophies : Value โ€“ 125,000 (All of them)

: Value โ€“ 125,000 (All of them) Bronze Trophies : Value โ€“ 100,000 (All of them)

: Value โ€“ 100,000 (All of them) Top 100 Trophies: Value โ€“ 15,000 (All of them)

Roblox Murder Mystery 2: Godly Weapons

Godly Weapons in this Roblox experience are available to players through crates, crafting, game passes, trading, events and codes purchased from the merchandise.

While some Godly weapons may be rarer than others, they typically fall between Ancient and Legendary Weapons by one rank. Prices for Godly weapons in Roblox Murder Mystery 2 are listed below:

Values for Chroma Godly weapons

Seer : Value โ€“ 10x T1 Legendary ( Crafting also Trade)

Chroma Swirlygun : Value โ€“ 19500 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 19500 ( Unbox also Trade) Chroma Candleflame : Value โ€“ 1200 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 1200 ( Unbox also Trade) ChromaLightbringer : Value โ€“ 310 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 310 ( Unbox also Trade) Chroma Darkbringer : Value โ€“ 310 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 310 ( Unbox also Trade) ChromaLuger : Value โ€“ 290 ( Unbox)

: Value โ€“ 290 ( Unbox) Chroma Gemstone : Value โ€“ 280 ( Mystery Crate)

: Value โ€“ 280 ( Mystery Crate) Chroma Heat : Value โ€“ 275 ( Unbox)

: Value โ€“ 275 ( Unbox) Chroma Laser : Value โ€“ 260 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 260 ( Unbox also Trade) Chroma Fang : Value โ€“ 215 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 215 ( Unbox also Trade) Chroma Tides : Value โ€“ 195 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 195 ( Unbox also Trade) Chroma Shark : Value โ€“ 205 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 205 ( Unbox also Trade) ChromaDeathShard : Value โ€“ 180 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 180 ( Unbox also Trade) ChromaSlasher : Value โ€“ 160 ( Unbox)

: Value โ€“ 160 ( Unbox) ChromaSeer : Value โ€“ 130 ( Crafting)

: Value โ€“ 130 ( Crafting) Chroma Boneblade : Value โ€“ 110 ( Trade)

: Value โ€“ 110 ( Trade) Chroma Saw : Value โ€“ 90 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 90 ( Unbox also Trade) ChromaGingerblade: Value โ€“ 100 ( Trade)

Values for Godly weapons

Swirlyblade : Value โ€“ 1140 ( Trade)

Swirlygun : Value โ€“ 650 ( Trade & Unbox)

: Value โ€“ 650 ( Trade & Unbox) Candleflame : Value โ€“ 450 ( Trade)

: Value โ€“ 450 ( Trade) Sugar : Value โ€“ 185 ( Trade)

: Value โ€“ 185 ( Trade) Candy : Value โ€“ 185 ( Trade)

: Value โ€“ 185 ( Trade) Eternal Cane : Value โ€“ 130 ( Trade)

: Value โ€“ 130 ( Trade) Green Luger : Value โ€“ 125 ( Trade)

: Value โ€“ 125 ( Trade) Luger Cane : Value โ€“ 125 ( Trade)

: Value โ€“ 125 ( Trade) Elderwood Revolver : Value โ€“ 120 ( Trade)

: Value โ€“ 120 ( Trade) Iceblaster : Value โ€“ 120 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 120 ( Unbox also Trade) Eternal IV : Value โ€“ 115 ( Trade)

: Value โ€“ 115 ( Trade) Red Luger : Value โ€“ 110 ( Trade)

: Value โ€“ 110 ( Trade) Pixel : Value โ€“ 110 ( Trade)

: Value โ€“ 110 ( Trade) Amerilaser : Value โ€“ 95 ( Trade)

: Value โ€“ 95 ( Trade) Old Glory : Value โ€“ 90 ( Trade)

: Value โ€“ 90 ( Trade) Xmas : Value โ€“ 85 ( Trade)

: Value โ€“ 85 ( Trade) Iceflake : Value โ€“ 85 ( Trade & Buy)

: Value โ€“ 85 ( Trade & Buy) Hallows Edge : Value โ€“ 83 ( Trade)

: Value โ€“ 83 ( Trade) Luger : Value โ€“ 80 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 80 ( Unbox also Trade) Blaster : Value โ€“ 80 ( Trade)

: Value โ€“ 80 ( Trade) Ginger Luger : Value โ€“ 802 ( Trade)

: Value โ€“ 802 ( Trade) Virtual : Value โ€“ 75 ( Trade)

: Value โ€“ 75 ( Trade) IceBean : Value โ€“ 75 ( Trade & Buy)

: Value โ€“ 75 ( Trade & Buy) Tides : Value โ€“ 70 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 70 ( Unbox also Trade) Minty : Value โ€“ 70 ( Trade)

: Value โ€“ 70 ( Trade) Jinglegun : Value โ€“ 70 ( Buy or also Trade)

: Value โ€“ 70 ( Buy or also Trade) Hallowgun : Value โ€“ 65 ( Trade)

: Value โ€“ 65 ( Trade) Clockwork : Value โ€“ 65 ( Trade)

: Value โ€“ 65 ( Trade) Eternal III : Value โ€“ 65 ( Trade)

: Value โ€“ 65 ( Trade) Heat : Value โ€“ 60 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 60 ( Unbox also Trade) Chill : Value โ€“ 60 ( Trade)

: Value โ€“ 60 ( Trade) Shark : Value โ€“ 60 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 60 ( Unbox also Trade) Eternal II : Value โ€“ 67 ( Trade)

: Value โ€“ 67 ( Trade) Handsaw : Value โ€“ 55 ( Trade)

: Value โ€“ 55 ( Trade) Boneblade : Value โ€“ 55 ( Trade)

: Value โ€“ 55 ( Trade) Laser : Value โ€“ 55 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 55 ( Unbox also Trade) Flames : Value โ€“ 50 ( Trade)

: Value โ€“ 50 ( Trade) Pumpking : Value โ€“ 50 ( Trade)

: Value โ€“ 50 ( Trade) Darkbringer : Value โ€“ 50 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 50 ( Unbox also Trade) Lightbringer : Value โ€“ 45 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 45 ( Unbox also Trade) Battle Axe II : Value โ€“ 45 ( Trade)

: Value โ€“ 45 ( Trade) Slasher : Value โ€“ 45 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 45 ( Unbox also Trade) Fang : Value โ€“ 43 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 43 ( Unbox also Trade) Eternal : Value โ€“ 40 ( Trade)

: Value โ€“ 40 ( Trade) Spider : Value โ€“ 40 ( Trade)

: Value โ€“ 40 ( Trade) Gingerblade : Value โ€“ 38 ( Trade)

: Value โ€“ 38 ( Trade) Night Blade : Value โ€“ 38 ( Buy also Trade)

: Value โ€“ 38 ( Buy also Trade) Death Shard : Value โ€“ 35 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 35 ( Unbox also Trade) BattleAxe : Value โ€“ 35 ( Trade)

: Value โ€“ 35 ( Trade) Nebula : Value โ€“ 35 ( Nebula gamepass and also trading)

: Value โ€“ 35 ( Nebula gamepass and also trading) Winters Edge : Value โ€“ 30 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 30 ( Unbox also Trade) Ice Dragon : Value โ€“ 30 ( Trade)

: Value โ€“ 30 ( Trade) Red Seer : Value โ€“ 30 ( Crafting also Trade)

: Value โ€“ 30 ( Crafting also Trade) Blue Seer : Value โ€“ 30 ( Crafting also Trade)

: Value โ€“ 30 ( Crafting also Trade) Purple Seer : Value โ€“ 30 ( Crafting also Trade)

: Value โ€“ 30 ( Crafting also Trade) Orange Seer : Value โ€“ 30 ( Crafting also Trade)

: Value โ€“ 30 ( Crafting also Trade) Yellow Seer : Value โ€“ 30 ( Crafting also Trade)

: Value โ€“ 30 ( Crafting also Trade) Vampires Edge : Value โ€“ 28 ( Buy also Trade)

: Value โ€“ 28 ( Buy also Trade) Gemstone : Value โ€“ 25 ( Mystery Crate)

: Value โ€“ 25 ( Mystery Crate) Frostsaber : Value โ€“ 25 ( Trade)

: Value โ€“ 25 ( Trade) Ice Shard : Value โ€“ 22 ( Buy also Trade)

: Value โ€“ 22 ( Buy also Trade) Snowflake : Value โ€“ 22 ( Trade)

: Value โ€“ 22 ( Trade) Hallows Blade : Value โ€“ 22 ( Trade)

: Value โ€“ 22 ( Trade) Frostbite : Value โ€“ 20 ( Trade)

: Value โ€“ 20 ( Trade) Ghost Blade : Value โ€“ 20 (Trade)

: Value โ€“ 20 (Trade) Saw : Value โ€“ 20 ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 20 ( Unbox also Trade) Peppermint : Value โ€“ 15 ( buy or also Trade)

: Value โ€“ 15 ( buy or also Trade) Heartblade : Value โ€“ 15 ( buy or also Trade)

: Value โ€“ 15 ( buy or also Trade) Bioblade : Value โ€“ 13 ( Buy also Trade)

: Value โ€“ 13 ( Buy also Trade) Prismatic : Value โ€“ 13 ( Buy also Trade)

: Value โ€“ 13 ( Buy also Trade) Cookieblade : Value โ€“ 13 ( buy or also Trade)

: Value โ€“ 13 ( buy or also Trade) Eggblade: Value โ€“ 13 ( Buy also Trade)

Roblox Murder Mystery 2: Vintage Weapons

Prior to Roblox Murder Mystery 2, players acquired vintage weapons (formerly known as Classic weapons) through data from the original Murder Mystery. They can only be acquired by trading. Prices for vintage weapons in Roblox Murder Mystery 2 are listed below:

America : Value โ€“ 60 ( Trade)

Golden : Value โ€“ 55 ( Trade)

: Value โ€“ 55 ( Trade) Blood : Value โ€“ 50 ( Trade)

: Value โ€“ 50 ( Trade) Phaser : Value โ€“ 40 ( Trade)

: Value โ€“ 40 ( Trade) Prince : Value โ€“ 35 ( Trade)

: Value โ€“ 35 ( Trade) Shadow : Value โ€“ 30 ( Trade)

: Value โ€“ 30 ( Trade) Laser : Value โ€“ 25 ( Trade)

: Value โ€“ 25 ( Trade) Ghost : Value โ€“ 20 ( Trade)

: Value โ€“ 20 ( Trade) Splitter : Value โ€“ 15 ( Trade)

: Value โ€“ 15 ( Trade) Cowboy: Value โ€“ 10 ( Trade)

Roblox Murder Mystery 2: Legendary Weapons

The prices of Tier 1-3 Legendary knives and weapons in Roblox Murder Mystery 2 are listed below:

JD : Value โ€“ 345 ( Trade)

Cotton Candy : Value โ€“ 310 ( Trade)

: Value โ€“ 310 ( Trade) Tree (gun) : Value โ€“ 230 ( Trade)

: Value โ€“ 230 ( Trade) Tree (knife) : Value โ€“ 230 ( Trade)

: Value โ€“ 230 ( Trade) Web : Value โ€“ 220 ( Trade)

: Value โ€“ 220 ( Trade) Rupture : Value โ€“ 220 ( Trade)

: Value โ€“ 220 ( Trade) Green Elite : Value โ€“ 180 ( Trade)

: Value โ€“ 180 ( Trade) Ginger Gun : Value โ€“ 175 ( Trade)

: Value โ€“ 175 ( Trade) Ghost Knife : Value โ€“ 170 ( Trade)

: Value โ€“ 170 ( Trade) Scratch : Value โ€“ 160 ( Trade)

: Value โ€“ 160 ( Trade) Cavern Knife : Value โ€“ 120 ( Trade)

: Value โ€“ 120 ( Trade) Blue Scratch : Value โ€“ 75 ( Trade)

: Value โ€“ 75 ( Trade) Ghost Gun : Value โ€“ 40 ( Trade)

: Value โ€“ 40 ( Trade) Santas Magic : Value โ€“ 35 ( Trade)

: Value โ€“ 35 ( Trade) Witched : Value โ€“ 30 ( Trade)

: Value โ€“ 30 ( Trade) Red Fire : Value โ€“ 25 ( Trade)

: Value โ€“ 25 ( Trade) Skulls : Value โ€“ 11 ( Trade)

: Value โ€“ 11 ( Trade) Blue Elite : Value โ€“ 10 ( Trade)

: Value โ€“ 10 ( Trade) Ripper Knife : Value โ€“ 5 ( Event Tier System)

: Value โ€“ 5 ( Event Tier System) Green Fire : Value โ€“ 5 ( Trade)

: Value โ€“ 5 ( Trade) Icedriller : Value โ€“ 3 ( Trade)

: Value โ€“ 3 ( Trade) Aurora Gun : Value โ€“ 2 ( Trade)

: Value โ€“ 2 ( Trade) Icecracker : Value โ€“ 1 ( Trade)

: Value โ€“ 1 ( Trade) Aurora knife : Value โ€“ 1 ( Trade)

: Value โ€“ 1 ( Trade) Ripper Gun : Value โ€“ 1 ( Trade)

: Value โ€“ 1 ( Trade) Predator (knife) : Value โ€“ 4x T1 Legend ( Crafting also Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Legend ( Crafting also Trade) Emerald : Value โ€“ 4x T1 Legend ( Crafting also Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Legend ( Crafting also Trade) Sparkle : Value โ€“ 4x T1 Legend ( Crafting also Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Legend ( Crafting also Trade) Overseer (gun) : Value โ€“ 4x T1 Legend ( Crafting also Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Legend ( Crafting also Trade) Midnight : Value โ€“ 4x T1 Legend ( Crafting also Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Legend ( Crafting also Trade) Ginger Knife : Value โ€“ 3x T1 Legend ( Trade)

: Value โ€“ 3x T1 Legend ( Trade) Rune : Value โ€“ 1x T1 Legend ( Mystery Crate)

: Value โ€“ 1x T1 Legend ( Mystery Crate) Cavern Gun : Value โ€“ 3x T1 Legend ( Trade)

: Value โ€“ 3x T1 Legend ( Trade) Splash Gun : Value โ€“ 1x T1 Legend ( Unbox also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Legend ( Unbox also Trade) Elite : Value โ€“ 4x T1 Rare ( Buy also Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Rare ( Buy also Trade) Shiny : Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox)

: Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox) Fusion : Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox)

: Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox) Fade : Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox)

: Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox) Splash : Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox)

: Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox) Universe : Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox)

: Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox) Overseer (knife) : Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox)

: Value โ€“ 4x T1 Rare ( Unbox) Predator (gun) : Value โ€“ 4x T1 Rare ( unbox)

: Value โ€“ 4x T1 Rare ( unbox) Plasmite : Value โ€“ 4x T1 Rare ( unbox)

: Value โ€“ 4x T1 Rare ( unbox) Viper: Value โ€“ 4x T1 Rare ( unbox)

Roblox Murder Mystery 2: Rare weapons

The prices of Tier 1-3 Rare knives and weapons in Roblox Murder Mystery 2 are listed below:

Toxic Knife : Value โ€“ 365 (Trade)

Cane ( knife) : Value โ€“ 250 (Trade)

: Value โ€“ 250 (Trade) Cane ( gun) : Value โ€“ 250 (Trade)

: Value โ€“ 250 (Trade) Ginger ( gun) : Value โ€“ 240 (Trade)

: Value โ€“ 240 (Trade) Ginger ( knife) : Value โ€“ 240 (Trade)

: Value โ€“ 240 (Trade) Jack : Value โ€“ 225 (Trade)

: Value โ€“ 225 (Trade) Vampire Gun : Value โ€“ 210 (Trade)

: Value โ€“ 210 (Trade) Mummy : Value โ€“ 185 (Trade)

: Value โ€“ 185 (Trade) Orange Marble : Value โ€“ 130 (Trade)

: Value โ€“ 130 (Trade) Bats Value โ€“ 120 (Trade)

Value โ€“ 120 (Trade) Aurora Knife Value โ€“ 75 (Trade)

Value โ€“ 75 (Trade) Vampire Knife : Value โ€“ 60 (Trade)

: Value โ€“ 60 (Trade) Toxic Gun : Value โ€“ 60 (Trade)

: Value โ€“ 60 (Trade) Green Marble : Value โ€“ 45 (Trade)

: Value โ€“ 45 (Trade) Candy Swirl Gun : Value โ€“ 35 (Trade)

: Value โ€“ 35 (Trade) Magma : Value โ€“ 25 (Trade)

: Value โ€“ 25 (Trade) Snakebite Knife : Value โ€“ 15 (Trade)

: Value โ€“ 15 (Trade) Cane Knife : Value โ€“ 10 (Trade)

: Value โ€“ 10 (Trade) Icicles Gun : Value โ€“ 10 (Trade)

: Value โ€“ 10 (Trade) Ghosts : Value โ€“ 4x T1 Legend (Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Legend (Trade) Monster : Value โ€“ 2x T1 Legend (Trade)

: Value โ€“ 2x T1 Legend (Trade) Nether : Value โ€“ 1x T1 Legend (Crafting also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Legend (Crafting also Trade) Spitfire : Value โ€“ 1x T1 Legend (Crafting also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Legend (Crafting also Trade) Damp : Value โ€“ 1x T1 Legend (Crafting also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Legend (Crafting also Trade) Molten ( gun) : Value โ€“ 1x T1 Legend (Crafting also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Legend (Crafting also Trade) Molten ( knife) : Value โ€“ 1x T1 Legend (Crafting also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Legend (Crafting also Trade) Bones : Value โ€“ 1x T1 Legend (Unbox also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Legend (Unbox also Trade) Portal : Value โ€“ 1x T1 Legend (Unbox also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Legend (Unbox also Trade) Snowy : Value โ€“ 4x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Rare (Trade) Gingerbread : Value โ€“ 4x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Rare (Trade) Silent Night Knife : Value โ€“ 4x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Rare (Trade) Snowflakes : Value โ€“ 4x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Rare (Trade) Silent Night Gun : Value โ€“ 4x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 4x T1 Rare (Trade) Cane Gun : Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade) Ice Camo : Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade) Starry Knife : Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade) Starry Gun : Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade) Swirl Knife : Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade) Icicles Knife : Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 3x T1 Rare (Trade) Rainbow ( gun) : Value โ€“ 1x T1 Rare (Mystery Crate)

: Value โ€“ 1x T1 Rare (Mystery Crate) Candy Swirl Knife : Value โ€“ 1x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Rare (Trade) Snakebite Gun : Value โ€“ 1x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Rare (Trade) Dungeon : Value โ€“ 1x T1 Rare (Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Rare (Trade) Space : Value โ€“ 1x T1 Rare (Unbox also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Rare (Unbox also Trade) Deep Sea : Value โ€“ 1x T1 Rare (Unbox also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Rare (Unbox also Trade) Nightfire : Value โ€“ 1x T1 Rare (Unbox also Trade)

: Value โ€“ 1x T1 Rare (Unbox also Trade) Galaxy : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Rainbow : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Imbued : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Galactic : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Gun Box 1)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Gun Box 1) Krypto : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Knife box 2)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Knife box 2) Spectrum : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Knife box 2)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Knife box 2) iRevolver : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Hacker : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Nova : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Vortex : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Ace : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Bacon : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Korblox : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Squire : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Abstract : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Musical : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed) Black : Value โ€“ 4x T1 Uncommon (nboxed)

: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (nboxed) Purple: Value โ€“ 4x T1 Uncommon (Unboxed)

Players can choose their ideal weapon from this Roblox Murder Mystery 2 value list and have fantastic gaming sessions with their friends and others.

LIVE POLL Q. 0 votes so far