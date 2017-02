Bundesliga top scorers

by Reuters News 11 Feb 2017, 22:48 IST

Football Soccer - SV Darmstadt 98 v Borussia Dortmund - German Bundesliga - Merck-Stadion am Boellenfalltor, Darmstadt, Germany - 11/02/17 - Darmstadt's Jerome Gondorff in action with Dortmund's Pierre-Emerick Aubameyang. REUTERS/Ralph Orlowski

Feb 11 (Gracenote) - Top scorers of the Bundesliga on Saturday

17 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

15 Anthony Modeste (Cologne)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

11 Timo Werner (RB Leipzig)

10 Sandro Wagner (Hoffenheim)

8 Javier Hernandez (Bayer Leverkusen)

Vedad Ibisevic (Hertha Berlin)

7 Arjen Robben (Bayern Munich)

Serge Gnabry (Werder Bremen)

6 Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen)

Lars Stindl (Borussia Moenchengladbach)

Mark Uth (Hoffenheim)

Nils Petersen (Freiburg)

Mario Gomez (VfL Wolfsburg)

Yunus Malli (VfL Wolfsburg)

5 Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach)

Raffael (Borussia Moenchengladbach)

Alexander Meier (Eintracht Frankfurt)

Salomon Kalou (Hertha Berlin)

Emil Forsberg (RB Leipzig)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Florian Niederlechner (Freiburg)

Maximilian Philipp (Freiburg)