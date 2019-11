Orsolini, Castrovilli and Cistana earn maiden Italy call-ups

Riccardo Orsolini in action

Roberto Mancini has handed maiden Italy call-ups to Riccardo Orsolini, Gaetano Castrovilli and Andrea Cistana for their final Euro 2020 qualifiers.

Forward Orsolini has scored once and provided three assists for a Bologna side who sit 13th in Serie A after 11 games.

Castrovilli has been impressive in the heart of Fiorentina's midfield so far this term, while Cistana has been an ever-present for struggling Brescia.

Chelsea full-back Emerson Palmieri returns having missed the previous squad through injury, while Udinese midfielder Rolando Mandragora and Sassuolo forward Domenico Berardi are also recalled.

Italy have already qualified for next year's Euros having taken maximum points from eight matches in Group J of qualifying.

The Azzurri will look to complete a perfect campaign when they face off against Bosnia-Herzegovina and Armenia.



Italy squad in full: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (AC Milan), Leonardo Spinazzola (Roma); Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Nicolo Zaniolo (Roma); Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).