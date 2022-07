Anime Fighting Simulator codes in Roblox: Free Yen and Shards (July 2022)

Using the Roblox Anime Fighting Simulator cheat codes below, players may get a bunch of free Chikara Shards, Yen, and other goodies to develop their avatars even more.

While many avatar customization options exist in the well-known Roblox game, it's not just about combat. Anime Fighting Simulator users can discover its universe and find new heroes to join and help them fight foes.

Roblox gamers can gather these fighters to increase their ability and discover new lands.

Improve hero's strength quickly with free codes in Roblox Anime Fighting Simulator

Active codes

Sadly, there is no stated expiration date for these Roblox codes. Players are urged to act quickly and use these codes before they expire.

1billionvisits! - Redeem this code for 75k Chikara Shards (New)

1millionsubsfrango - Redeem this code for Chikara Shards (New)

2millionsingroup! - Redeem this code for 20k Chikara Shards

300ksubstigretv - Redeem this code for Chikara Shards

Bigboi100k - Redeem this code for Chikara Shards

defidstream - Redeem this code for 2k Chikara Shards

defild700k - Redeem this code for Chikara Shards

Defild800k - Redeem this code for 10k Chikara Shards

Defildpromo - Redeem this code for Chikara Shards

Defildyen - Redeem this code for 1k Yen

dwax10k - Redeem this code for Chikara Shards

elemperador100k! - Redeem this code for 5k Chikara Shards

Emperador2kcode - Redeem this code for 2k Chikara Shards (New)

Emperadorstar - Redeem this code for 5k Chikara Shards

emperadorsubs - Redeem this code for 1k Chikara Shards

emperadorwapo - Redeem this code for 1.5k Chikara Shards

frango2yen - Redeem this code for 500 Yen

Frangonewcode - Redeem this code for 1k Chikara Shards

kelvin600k - Redeem this code for 3k Chikara Shards

L3NI - Redeem this code for Chikara Shards

medtw50k - Redeem this code for 2k Chikara Shards

Mrrhino50k - Redeem this code for 2k Chikara Shards

n1colas2sub - Redeem this code for 1k Chikara Shards

NNG - Redeem this code for Chikara Shards

sub2defildplays - Redeem this code for Chikara Shards

sub2emperadormaxi - Redeem this code for Chikara Shards

sub2hakimbo - Redeem this code for Chikara Shards

sub2razorfishgaming - Redeem this code for 500 Yen

Sub2tanqr - Redeem this code for Chikara Shards

sub2tplanetmilo - Redeem this code for 500 Yen

subfrango - Redeem this code for Chikara Shards

subtodefildplays - Redeem this code for 1k Chikara Shards

subtokelvingts - Redeem this code for 500 Yen

subtomrrhino - Redeem this code for 500 Yen

Tigre200k - Redeem this code for Chikara Shards

tigretvsub - Redeem this code for Chikara Shards

Detailed steps to redeem the code have been mentioned below.

Expired codes

These codes do not work in this Roblox game anymore.

thankseveryonefor1mlikeweloveyou - Redeem code for 50,000 Chikara Shards

10kfollowers - Redeem code for 5,000 Chikara Shards

1seventy5kay - Redeem code for Chikara Shards

20kblockzone - Redeem code for Chikara Shards

5000chikara - Redeem code for 5,000 Chikara Shards

500kmembers - Redeem code for Chikara Shards

500komg - Redeem code for Chikara Shards

50fantastic - Redeem code for 500 Yen

550kisalot - Redeem code for Chikara Shards

600kamazing - Redeem code for 5,000 Chikara Shards

650klikes - Redeem code for 5,000 Chikara Shards

700klikes - Redeem code for Chikara Shards

900kmembers - Redeem code for Chikara Shards

anotherbugfix - Redeem code for Chikara Shards

astounding225 - Redeem code for Chikara Shards

bloodlinefixes - Redeem code for 5,000 Chikara Shards

bloodlinesfixed - Redeem code for Chikara Shards

christmas19 - Redeem code for Chikara Shards

dance - Redeem code for Chikara Shards

defild - Redeem code for Chikara Shards

dwaxinstream - Redeem code for 2,000 Chikara Shards

Elemperadorinlive - Redeem code for 2,000 Chikara Shards

emilioglad30k - Redeem code for Chikara Shards

Erbitosaiyan - Redeem code for Chikara Shards

fav75 - Redeem code for 500 Yen

frango2sub - Redeem code for 1,000 Chikara Shards

Frangonovo - Redeem code for Chikara Shards

GGgames40k - Redeem code for Chikara Shards

gggames50k - Redeem code for 2,000 Chikara Shards

glorious400 - Redeem code for Chikara Shards

GoodByeBugs - Redeem code for Chikara Shards

ilovetobreath - Redeem code for Chikara Shards

impeccabletwo75 - Redeem code for Chikara Shards

Lastyearcode750k - Redeem code for Chikara Shards

marvelous350thousand - Redeem code for Chikara Shards

merrychristmas - Redeem code for Chikara Shards

mighty200k - Redeem code for Chikara Shards

milestones - Redeem code for Chikara Shards

one50klikes - Redeem code for Chikara Shards

oneyear500m - Redeem code for 20,000 Chikara Shards

reached450thanks - Redeem code for Chikara Shards

rename - Redeem code for Chikara Shards

rollback - Redeem code for Chikara Shards

secretrazorfishcode - Redeem code for 2,000 Chikara Shards

seventyfivek - Redeem code for 500 Yen

sub2kelvin - Redeem code for Chikara Shards

Subemperadormaxi - Redeem code for Chikara Shards

subn1colas - Redeem code for Chikara Shards

Subtigretv - Redeem code for Chikara Shards

subtofrangoforchikara - Redeem code for Chikara Shards

thanksbugfixes - Redeem code for 2,000 Chikara Shards

ThankYouEmilio - Redeem code for Chikara Shards

tigre250k - Redeem code for Chikara Shards

tigrehaveyen - Redeem code for 500 Yen

tigretv2sub - Redeem code for Chikara Shards

twitter5k - Redeem code for 10,000 Chikara Shards

TwitterRewards - Redeem code for Chikara Shards

TwitterRewards2 - Redeem code for Chikara Shards

ty4100k - Redeem code for Chikara Shards

VexoStream - Redeem code for Chikara Shards

w0w300klikes - Redeem code for Chikara Shards

Steps to redeem codes in Roblox Anime Fighting Simulator

It is very easy to redeem the code in this Roblox game. On the left side of the screen, search for the Twitter icon in brilliant blue. To find it, gamers might need to scroll down to the menu.

Either type, copy or paste the above codes into the space designated for CODE. The text field will display the word "Success" if the code is successful. If the code is invalid, the word "Invalid" will appear.

