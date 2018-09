DOTA 2 NEWS: The Kuala Lumpur Major Closed Qualifiers are Starting Today

Rounak Roy FOLLOW TOP CONTRIBUTOR News 31 // 17 Sep 2018, 13:24 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

The Kuala Lumpur Major closed qualifiers starts on September 16th, 2018. Here is the schedule for all the matches of all regions. Go through the schedule and find out which match you want to watch.

Get all the latest Dota 2 News only at Sportskeeda.

China

Day 1

Sep. 16, 04:00 CEST / Sep. 15, 19:00 PST — Opening match #1 Group A

Sep. 16, 04:00 CEST / Sep. 15, 19:00 PST — Opening match #2 Group A

Sep. 16, 04:00 CEST / Sep. 15, 19:00 PST — Opening match #1 Group B

Sep. 16, 04:00 CEST / Sep. 15, 19:00 PST — Opening match #2 Group B

Sep. 16, 07:00 CEST / Sep. 15, 22:00 PST — Winners' Match Group A

Sep. 16, 07:00 CEST / Sep. 15, 22:00 PST — Winners' Match Group B

Sep. 16, 10:00 CEST / 01:00 PST — Losers' Match Group A

Sep. 16, 10:00 CEST / 01:00 PST — Losers' Match Group B

Sep. 16, 13:00 CEST / 01:00 PST — Decider Match Group A

Sep. 16, 13:00 CEST / 01:00 PST — Decider Match Group B

Day 2

Sep. 17, 04:00 CEST / Sep. 16, 19:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 1

Sep. 17, 04:00 CEST / Sep. 16, 19:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 2

Sep. 17, 04:00 CEST / Sep. 16, 19:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 1

Sep. 17, 04:00 CEST / Sep. 16, 19:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 2

Sep. 17, 07:00 CEST / Sep. 16, 22:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 1

Sep. 17, 07:00 CEST / Sep. 16, 22:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 2

Sep. 17, 10:00 CEST / 01:00 PST — Lower bracket Round #3

Day 3

Sep. 18, 04:00 CEST / Sep. 17, 19:00 PST — Upper bracket Final

Sep. 18, 07:00 CEST / Sep. 17, 22:00 PST — Lower bracket Final

Sep. 18, 10:00 CEST / 01:00 PST — Grand Final

CIS

Day 1

Sep. 16, 09:00 CEST / 00:00 PST — Opening match #1 Group A

Sep. 16, 09:00 CEST / 00:00 PST — Opening match #2 Group A

Sep. 16, 09:00 CEST / 00:00 PST — Opening match #1 Group B

Sep. 16, 09:00 CEST / 00:00 PST — Opening match #2 Group B

Sep. 16, 12:00 CEST / 03:00 PST — Winners' Match Group A

Sep. 16, 12:00 CEST / 03:00 PST — Winners' Match Group B

Sep. 16, 15:00 CEST / 06:00 PST — Losers' Match Group A

Sep. 16, 15:00 CEST / 06:00 PST — Losers' Match Group B

Sep. 16, 18:00 CEST / 09:00 PST — Decider Match Group A

Sep. 16, 18:00 CEST / 09:00 PST — Decider Match Group B

Day 2

Sep. 17, 09:00 CEST / 00:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 1

Sep. 17, 09:00 CEST / 00:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 2

Sep. 17, 12:00 CEST / 03:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 1

Sep. 17, 12:00 CEST / 03:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 2

Sep. 17, 15:00 CEST / 06:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 1

Sep. 17, 15:00 CEST / 06:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 2

Sep. 17, 18:00 CEST / 09:00 PST — Lower bracket Round #3

Day 3

Sep. 18, 12:00 CEST / 03:00 PST — Upper bracket Final

Sep. 18, 15:00 CEST / 06:00 PST — Lower bracket Final

Sep. 18, 18:00 CEST / 09:00 PST — Grand Final

South America

Day 1

Sep. 16, 18:00 CEST / 09:00 PST — Opening match #1 Group A

Sep. 16, 18:00 CEST / 09:00 PST — Opening match #2 Group A

Sep. 16, 18:00 CEST / 09:00 PST — Opening match #1 Group B

Sep. 16, 18:00 CEST / 09:00 PST — Opening match #2 Group B

Sep. 16, 21:00 CEST / 12:00 PST — Winners' Match Group A

Sep. 16, 21:00 CEST / 12:00 PST — Winners' Match Group B

Sep. 16, 00:00 CEST / 15:00 PST — Losers' Match Group A

Sep. 16, 00:00 CEST / 15:00 PST — Losers' Match Group B

Day 2

Sep. 17, 03:00 CEST / Sep. 16, 18:00 PST — Decider Match Group A

Sep. 17, 03:00 CEST / Sep. 16, 18:00 PST — Decider Match Group B

Sep. 17, 18:00 CEST / 09:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 1

Sep. 17, 18:00 CEST / 09:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 2

Sep. 17, 18:00 CEST / 09:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 1

Sep. 17, 18:00 CEST / 09:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 2

Sep. 17, 21:00 CEST / 12:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 1

Sep. 17, 21:00 CEST / 12:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 1

Sep. 17, 00:00 CEST / 15:00 PST — Lower bracket Round #3

Day 3

Sep. 18, 18:00 CEST / 09:00 PST — Upper bracket Final

Sep. 18, 21:00 CEST / 12:00 PST — Lower bracket Final

Sep. 18, 00:00 CEST / 15:00 PST — Grand Final

Europe

Day 1

Sep. 19, 10:00 CEST / 01:00 PST — Opening match #1 Group A

Sep. 19, 10:00 CEST / 01:00 PST — Opening match #2 Group A

Sep. 19, 10:00 CEST / 01:00 PST — Opening match #1 Group B

Sep. 19, 10:00 CEST / 01:00 PST — Opening match #2 Group B

Sep. 19, 13:00 CEST / 04:00 PST — Winners' Match Group A

Sep. 19, 13:00 CEST / 04:00 PST — Winners' Match Group B

Sep. 19, 16:00 CEST / 07:00 PST — Losers' Match Group A

Sep. 19, 16:00 CEST / 07:00 PST — Losers' Match Group B

Sep. 19, 19:00 CEST / 10:00 PST — Decider Match Group A

Sep. 19, 19:00 CEST / 10:00 PST — Decider Match Group B

Day 2

Sep. 20, 10:00 CEST / 01:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 1

Sep. 20, 10:00 CEST / 01:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 2

Sep. 20, 10:00 CEST / 01:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 1

Sep. 20, 10:00 CEST / 01:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 2

Sep. 20, 13:00 CEST / 04:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 1

Sep. 20, 13:00 CEST / 04:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 2

Sep. 20, 16:00 CEST / 07:00 PST — Lower bracket Round #3

Day 3

Sep. 21, 10:00 CEST / 01:00 PST — Upper bracket Final

Sep. 21, 13:00 CEST / 04:00 PST — Lower bracket Final

Sep. 21, 16:00 CEST / 07:00 PST — Grand Final

North America

Day 1

Sep. 19, 19:00 CEST / 10:00 PST — Opening match #1 Group A

Sep. 19, 19:00 CEST / 10:00 PST — Opening match #2 Group A

Sep. 19, 19:00 CEST / 10:00 PST — Opening match #1 Group B

Sep. 19, 19:00 CEST / 10:00 PST — Opening match #2 Group B

Sep. 19, 22:00 CEST / 13:00 PST — Winners' Match Group A

Sep. 19, 22:00 CEST / 13:00 PST — Winners' Match Group B

Day 2

Sep. 20, 01:00 CEST / Sep. 19, 16:00 PST — Losers' Match Group A

Sep. 20, 01:00 CEST / Sep. 19, 16:00 PST — Losers' Match Group B

Sep. 20, 04:00 CEST / Sep. 19, 19:00 PST — Decider Match Group A

Sep. 20, 04:00 CEST / Sep. 19, 19:00 PST — Decider Match Group B

Sep. 20, 19:00 CEST / 10:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 1

Sep. 20, 19:00 CEST / 10:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 2

Sep. 20, 19:00 CEST / 10:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 1

Sep. 20, 19:00 CEST / 10:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 2

Sep. 20, 22:00 CEST / 13:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 1

Sep. 20, 22:00 CEST / 13:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 2

Day 3

Sep. 21, 01:00 CEST / Sep. 20, 16:00 PST — Lower bracket Round #3

Sep. 21, 19:00 CEST / 10:00 PST — Upper Bracket Final

Sep. 21, 22:00 CEST / 13:00 PST — Lower Bracket Final

Day 4

Sep. 22, 01:00 CEST / Sep. 21, 16:00 PST — Grand Final

Southeast Asia

Day 1

Sep. 19, 4:00 CEST / Sep. 18, 19:00 PST — Opening match #1 Group A

Sep. 19, 4:00 CEST / Sep. 18, 19:00 PST — Opening match #2 Group A

Sep. 19, 4:00 CEST / Sep. 18, 19:00 PST — Opening match #1 Group B

Sep. 19, 4:00 CEST / Sep. 18, 19:00 PST — Opening match #2 Group B

Sep. 19, 7:00 CEST / Sep. 18, 22:00 PST — Winners' Match Group A

Sep. 19, 7:00 CEST / Sep. 18, 22:00 PST — Winners' Match Group B

Sep. 19, 10:00 CEST / 01:00 PST — Losers' Match Group A

Sep. 19, 10:00 CEST / 01:00 PST — Losers' Match Group B

Sep. 19, 13:00 CEST / 04:00 PST — Decider Match Group A

Sep. 19, 13:00 CEST / 04:00 PST — Decider Match Group B

Day 2

Sep. 20, 04:00 CEST / Sep. 19, 19:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 1

Sep. 20, 04:00 CEST / Sep. 19, 19:00 PST — Lower bracket Round #1 Match 2

Sep. 20, 04:00 CEST / Sep. 19, 19:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 1

Sep. 20, 04:00 CEST / Sep. 19, 19:00 PST — Upper bracket Round #1 Match 2

Sep. 20, 07:00 CEST / Sep. 19, 22:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 1

Sep. 20, 07:00 CEST / Sep. 19, 22:00 PST — Lower bracket Round #2 Match 2

Sep. 20, 10:00 CEST / 01:00 PST — Lower bracket Round #3

Day 3

Sep. 21, 04:00 CEST / Sep. 20, 19:00 PST — Upper bracket Final

Sep. 21, 07:00 CEST / Sep. 20, 22:00 PST — Lower bracket Final

Sep. 21, 10:00 CEST / 01:00 PST — Grand Final