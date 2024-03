How much did each golfer win at the 2024 Porsche Singapore Classic from the $2,500,000 purse? Individual payout explored

Jesper Svensson claimed the 2024 Porsche Singapore Classic after beating Kiradech Aphibarnrat in the third playoff hole. Svensson carded 9-under 63 on Sunday to aggregate at 17-under, while Abhibarnrat also equaled him after firing a 64. After tying for the first two extra holes, Svensson made a par to win at Laguna National Golf Resort Club.

The purse size for the 2024 Porsche Singapore Classic was $2.5 million and Svensson bagged $428,276 for his win. Aphibarnrat earned $276,672 for the runner-up finish.

Complete payout for the 2024 Porsche Singapore Classic

1. Jesper Svensson: $428,276.47

2. Kiradech Aphibarnrat: $276,672.06

3. Sam Bairstow: $158,475.09

4. Andy Sullivan: $125,909.29

5. Matthieu Pavon: $106,641.20

6. Paul Casey: $88,139.59

T7. Alejandro del Rey: $61,324.44

T7. Rhys Enoch: $61,324.44

T7. David Micheluzzi: $61,324.44

T7. Shubhankar Sharma: $61,324.44

T11. Ewen Ferguson: $41,115.95

T11. Joost Luiten: $41,115.95

T11. Richard Mansell: $41,115.95

T11. Lukas Nemecz: $41,115.95

T11. Jeff Winther: $41,115.95

T16. Marcus Helligkilde: $32,728.71

T16. Guido Migliozzi: $32,728.71

T16. Freddy Schott: $32,728.71

T16. Dale Whitnell: $32,728.71

T16. Bernd Wiesberger: $32,728.71

T21. Adri Arnaus: $26,583.36

T21. Oliver Bekker: $26,583.36

T21. Alex Fitzpatrick: $26,583.36

T21. Romain Langasque: $26,583.36

T21. David Ravetto: $26,583.36

T21. Jordan Smith: $26,583.36

T21. Sebastian Söderberg: $26,583.36

T21. Darius van Driel: $26,583.36

T29. Simon Forsström: $21,311.78

T29. Rasmus Højgaard: $21,311.78

T29. David Law: $21,311.78

T29. Shane Lowry: $21,311.78

T29. Keita Nakajima: $21,311.78

T29. Jason Scrivener: $21,311.78

T35. TK Ratchanon Chantanawat (a): NA

T35. Casey Jarvis: $17,558.81

T37. Julien Brun: $16,637.55

T37. Aaron Cockerill: $16,637.55

T37. Ugo Coussaud: $16,637.55

T37. Max McGreevy: $16,637.55

T37. Johannes Veerman: $16,637.55

T37. Fabrizio Zanotti: $16,637.55

T43. Joel Girrbach: $13,599.76

T43. Calum Hill: $13,599.76

T43. Haotong Li: $13,599.76

T43. Matthias Schwab: $13,599.76

T43. Ockie Strydom: $13,599.76

T43. Ashun Wu: $13,599.76

T49. Ivan Cantero: $10,336.93

T49. Gavin Green: $10,336.93

T49. Rikuya Hoshino: $10,336.93

T49. Tom Lewis: $10,336.93

T49. Zander Lombard: $10,336.93

T49. Niklas Norgaard: $10,336.93

T49. Paul Waring: $10,336.93

T56. Nicolas Colsaerts: $8,176.62

T56. Chase Hanna: $8,176.62

T56. Edoardo Molinari: $8,176.62

T56. James Morrison: $8,176.62

T60. Jens Dantorp: $7,177.88

T60. Ricardo Gouveia: $7,177.88

T60. Masahiro Kawamura: $7,177.88

T60. Richie Ramsay: $7,177.88

64. Jayden Schaper: $6,541.59

T65. Taichi Kho: $5,789.97

T65. Frederic Lacroix: $5,789.97

T65. Francesco Laporta: $5,789.97

T65. Thriston Lawrence: $5,789.97

T65. Andrea Pavan: $5,789.97

T70. Matthew Baldwin: $3,980.99

T70. Grant Forrest: $3,980.99

T70. Jonathan Gøth-Rasmussen: $3,980.99

T70. Matthew Jordan: $3,980.99

74. Matthew Southgate: $3,456.39

T75. Stephen Gallacher: $3,448.89

T75. Angel Hidalgo: $3,448.89

T75. Marcus Kinhult: $3,448.89

T75. Espen Kofstad: $3,448.89

T79. Filippo Celli: $3,439.89

T79. Ross Fisher: $3,439.89

81. Lorenzo Scalise: $3,435.39