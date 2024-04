Who is playing in the 2024 Volvo China Open? DP World Tour event’s field explored

After a successful ISPS Handa Championship in Japan, the DP World Tour is back this week with the 2024 Volvo China Open. The ultimate event on the European circuit’s Asian Swing tees off on Thursday, May 2, at the Hidden Grace Golf Club in Shenzhen, China.

The final Asian Swing event will feature a 156-player field. The event, featuring a mixture of European and Asian stars, will be headlined by the likes of Dylan Frittelli, Yannik Paul and Rafa Cabrera Bello, alongside defending champion Sarit Suwannarut.

Expand Tweet

Notably, the DP World Tour event will have many past champions competing. The list includes Nicolas Colsaerts (2011), Alexander Levy (2014, 2017), Ashun Wu (2015), Haotong Li (2016), Huilin Zhang (2020) and Zhang Jin (2021).

However, the China Open will not have any top 50 OWGR-ranked players on the field.

2024 Volvo China Open field

Listed below is the complete field for the China Open:

Marcus Armitage

Adri Arnaus

Zhengkai Bai

Sam Bairstow

Matthew Baldwin

Matthis Besard

Jonas Blixt

Dan Bradbury

Gordan Brixi

Julien Brun

Rafa Cabrera Bello

Ivan Cantero

Senshou Cao

Filippo Celli

Tse-Yu Chang

Guxin Chen

Yilong Chen

Om Prakash Chouhan

Aarron Cockerill

Nicolas Colsaerts

Ugo Coussaud

Jens Dantorp

Louis De Jager

Alejandro Del Rey

Manuel Elvira

Nacho Elvira

Will Enefer

Jicheng Fan

Shiyu Fan

Xiang Fang

Zeqian Fang

Ross Fisher

Grant Forrest

Sebastian Friedrichsen

Dylan Frittelli

Stephen Gallacher

Joel Girrbach

Lloyd Jefferson Go

Ricardo Gouveia

Gavin Green

Julien Guerrier

Shun Yat Hak

Chase Hanna

Marcus Helligkilde

Angel Hidalgo

Calum Hill

Daniel Hillier

Wenyi Huang

Yi-Tseng Huang

Zijie Huang

Scott Jamieson

Casey Jarvis

Chuan-Lin Jian

Cheng Jin

Daxing Jin

Zihao Jin

Andrew Johnston

Matthew Jordan

Woojin Jung

Masahiro Kawamura

Taichi Kho

Maximilian Kieffer

Marcus Kinhult

Soren Kjeldsen

Jeong Weon Ko

Satoshi Kodaira

Jacques Kruyswijk

Frederic Lacroix

Romain Langasque

Francesco Laporta

Pablo Larrazábal

David Law

Alexander Levy

Haotong Li

Linqiang Li

K.P. Lin

Enhua Liu

Zander Lombard

Hurly Long

Mike Lorenzo-Vera

Joost Luiten

Xuewen Luo

Bingwen Ma

Chengyao Ma

Matteo Manassero

Tom Mckibbin

Guido Migliozzi

Edoardo Molinari

James Morrison

Kieran Muir

Chenyou Nan

Lukas Nemecz

Niklas Norgaard

Adrian Otaegui

Nicolas Paez

Renato Paratore

Yannik Paul

Andrea Pavan

Marco Penge

Yongqi Qiu

Gang Quan

Richie Ramsay

Antoine Rozner

Adrien Saddier

Lorenzo Scalise

Freddy Schott

Matthias Schwab

Jason Scrivener

Minghao Shao

Shubhankar Sharma

Zihan She

Nan-Nan Shen

Jordan Smith

Sebastian Söderberg

Clément Sordet

Matthew Southgate

Brandon Stone

Ockie Strydom

Andy Sullivan

Sarit Suwannarut

Jesper Svensson

Connor Syme

Haizhao Tang

Sanitago Tarrio

Lawrence Ting

Yang Tong

Tom Vaillant

Darius Van Driel

Johannes Veerman

Jeunghun Wang

Paul Waring

Gunner Wiebe

Bernd Wiesberger

Jeff Winther

George Worrall

Ashun Wu

Di Wu

Hongfu Wu

Tuxuan Wu

Bowen Xiao

Han Xue

Yinong Yang

Jianfeng Ye

Wo-Cheng Ye

Fabrizio Zanotti

Changlei Zhang

Huilin Zhang

Jin Zhang

Jinshen Zhang

Lianwei Zhang

Xiaolang Zhang

Zi-Hong Zhang

Xingyu Zhao

Yanhan Zhou

Ziqin Zhou

Expand Tweet

The 2024 Volvo China Open will take place parallel to the PGA Tour’s The CJ Cup Byron Nelson. Unlike the European Tour event, the American counterpart event will have a stacked field competing for the top prize.

The Chinese event will have golfers competing for the $2,250,000 prize purse, up from $1,500,000 in 2023. The European Tour will take a break after the China Open, before the PGA Championship in Valhalla.