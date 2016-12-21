Inside the Field: McLeod Russel Tour Championship

A look at how they qualified:
1.PGTI ORDER OF MERIT CHAMPIONS
1 CHIKKARANGAPPA S
2 SHANKAR DAS
3 RASHID KHAN
4 SHAMIM KHAN
2.PGTI MULTIPLE TOURNAMENT WINNERS
5 MUKESH KUMAR
6 HONEY BAISOYA
7 SHUBHANKAR SHARMA
8 UDAYAN MANE
9 OM PRAKASH CHOUHAN
3.PGTI TOURNAMENT WINNERS
10 ASHOK KUMAR
11 KHALIN H JOSHI
12 HARENDRA GUPTA
13 AJEETESH SANDHU
14 FEROZ ALI MOLLAH
15 ABHIJIT SINGH CHADHA
16 N THANGARAJA
17 AMARDIP SINH MALIK
18 SANJAY KUMAR
19 ANURA ROHANA
20 K PRABAGARAN
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4(b).TOURNAMENT SPONSOR
21 GAGANJEET BHULLAR
22 SSP CHOWRASIA
23 SHINTARO KOBAYASHI
24 JYOTI RANDHAWA
25 SURADIT YONGCHAROENCHAI
26 RAHIL GANGJEE
27 JEEV MILKHA SINGH
28 SHIV KAPUR
29 MITHUN PERERA
30 PARIYA JUNHASAVASDIKUL
31 ARJUN ATWAL
32 CHOO ZHE MING
33 KEMAROL BAHARIN
34 CHOO TZE HUANG
35 NARUTOSHI YAMAOKA
5(a).PGTI ORDER OF MERIT
36 M DHARMA
37 ABHINAV LOHAN
38 SUJJAN SINGH
39 C MUNIYAPPA
40 GAURAV PRATAP SINGH
41 VIKRANT CHOPRA
42 RAHUL BAJAJ
43 DEEPINDER SINGH KULLAR
44 RANJIT SINGH
45 SANJEEV KUMAR (L)
46 ANGAD CHEEMA
47 KAPIL KUMAR
48 DIGVIJAY SINGH
49 MD ZAMAL HOSSAIN MOLLAH
50 SUDHIR SHARMA
51 KARAN TAUNK
52 ABHISHEK JHA
53 TRISHUL CHINNAPPA
54 MANU GANDAS
55 MARI MUTHU R
56 AKSHAY SHARMA
57 ANIL BAJRANG MANE
5(b).MEDICAL EXEMPTIONS
58 MANDEO SINGH PATHANIA
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9.QUALIFYING SCHOOL
59 AMAN RAJ
60 VEER AHLAWAT
61 SYED SAQIB AHMED
62 VISHAL SINGH
63 SHIVENDRA SINGH SISODIA
64 SAMARTH DWIVEDI