Inside the Field: McLeod Russel Tour Championship

Shiv Kapur is making his debut in the event and returns to Kolkata after a span of 12 years

A look at how they qualified:

1.PGTI ORDER OF MERIT CHAMPIONS

1 CHIKKARANGAPPA S

2 SHANKAR DAS

3 RASHID KHAN

4 SHAMIM KHAN

2.PGTI MULTIPLE TOURNAMENT WINNERS

5 MUKESH KUMAR

6 HONEY BAISOYA

7 SHUBHANKAR SHARMA

8 UDAYAN MANE

9 OM PRAKASH CHOUHAN

3.PGTI TOURNAMENT WINNERS

10 ASHOK KUMAR

11 KHALIN H JOSHI

12 HARENDRA GUPTA

13 AJEETESH SANDHU

14 FEROZ ALI MOLLAH

15 ABHIJIT SINGH CHADHA

16 N THANGARAJA

17 AMARDIP SINH MALIK

18 SANJAY KUMAR

19 ANURA ROHANA

20 K PRABAGARAN

4(b).TOURNAMENT SPONSOR

21 GAGANJEET BHULLAR

22 SSP CHOWRASIA

23 SHINTARO KOBAYASHI

24 JYOTI RANDHAWA

25 SURADIT YONGCHAROENCHAI

26 RAHIL GANGJEE

27 JEEV MILKHA SINGH

28 SHIV KAPUR

29 MITHUN PERERA

30 PARIYA JUNHASAVASDIKUL

31 ARJUN ATWAL

32 CHOO ZHE MING

33 KEMAROL BAHARIN

34 CHOO TZE HUANG

35 NARUTOSHI YAMAOKA

5(a).PGTI ORDER OF MERIT

36 M DHARMA

37 ABHINAV LOHAN

38 SUJJAN SINGH

39 C MUNIYAPPA

40 GAURAV PRATAP SINGH

41 VIKRANT CHOPRA

42 RAHUL BAJAJ

43 DEEPINDER SINGH KULLAR

44 RANJIT SINGH

45 SANJEEV KUMAR (L)

46 ANGAD CHEEMA

47 KAPIL KUMAR

48 DIGVIJAY SINGH

49 MD ZAMAL HOSSAIN MOLLAH

50 SUDHIR SHARMA

51 KARAN TAUNK

52 ABHISHEK JHA

53 TRISHUL CHINNAPPA

54 MANU GANDAS

55 MARI MUTHU R

56 AKSHAY SHARMA

57 ANIL BAJRANG MANE

5(b).MEDICAL EXEMPTIONS

58 MANDEO SINGH PATHANIA

9.QUALIFYING SCHOOL

59 AMAN RAJ

60 VEER AHLAWAT

61 SYED SAQIB AHMED

62 VISHAL SINGH

63 SHIVENDRA SINGH SISODIA

64 SAMARTH DWIVEDI