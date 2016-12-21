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Inside the Field: McLeod Russel Tour Championship

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A quick look at the players who make up the field at the season ending event and how they got their spots.

by Sameer Bahl
  • Analysis
  • 21 Dec 2016, 13:54 IST
  • Updated : 22 Dec 2016, 19:07 IST
Shiv Kapur is making his debut in the event and returns to Kolkata after a span of 12 years

A look at how they qualified:

1.PGTI ORDER OF MERIT CHAMPIONS

1     CHIKKARANGAPPA S
2     SHANKAR DAS
3     RASHID KHAN
4     SHAMIM KHAN

2.PGTI MULTIPLE TOURNAMENT WINNERS

5     MUKESH KUMAR
6     HONEY BAISOYA
7     SHUBHANKAR SHARMA
8     UDAYAN MANE
9     OM PRAKASH CHOUHAN

3.PGTI TOURNAMENT WINNERS

10     ASHOK KUMAR
11     KHALIN H JOSHI
12     HARENDRA GUPTA
13     AJEETESH SANDHU
14     FEROZ ALI MOLLAH
15     ABHIJIT SINGH CHADHA
16     N THANGARAJA
17     AMARDIP SINH MALIK
18     SANJAY KUMAR
19     ANURA ROHANA
20     K PRABAGARAN

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4(b).TOURNAMENT SPONSOR

21     GAGANJEET BHULLAR
22     SSP CHOWRASIA
23     SHINTARO KOBAYASHI
24     JYOTI RANDHAWA
25     SURADIT YONGCHAROENCHAI
26     RAHIL GANGJEE
27     JEEV MILKHA SINGH
28     SHIV KAPUR
29     MITHUN PERERA
30     PARIYA JUNHASAVASDIKUL
31     ARJUN ATWAL
32     CHOO ZHE MING
33     KEMAROL BAHARIN
34     CHOO TZE HUANG
35     NARUTOSHI YAMAOKA

5(a).PGTI ORDER OF MERIT

36     M DHARMA
37     ABHINAV LOHAN
38     SUJJAN SINGH
39     C MUNIYAPPA
40     GAURAV PRATAP SINGH
41     VIKRANT CHOPRA
42     RAHUL BAJAJ
43     DEEPINDER SINGH KULLAR
44     RANJIT SINGH
45     SANJEEV KUMAR (L)
46     ANGAD CHEEMA
47     KAPIL KUMAR
48     DIGVIJAY SINGH
49     MD ZAMAL HOSSAIN MOLLAH
50     SUDHIR SHARMA
51     KARAN TAUNK
52     ABHISHEK JHA
53     TRISHUL CHINNAPPA
54     MANU GANDAS
55     MARI MUTHU R
56     AKSHAY SHARMA
57     ANIL BAJRANG MANE

5(b).MEDICAL EXEMPTIONS

58     MANDEO SINGH PATHANIA

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9.QUALIFYING SCHOOL

59     AMAN RAJ
60     VEER AHLAWAT
61     SYED SAQIB AHMED
62     VISHAL SINGH
63     SHIVENDRA SINGH SISODIA
64     SAMARTH DWIVEDI


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