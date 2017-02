Inside the Field: bti Open 2017

This is a 72-hole stroke-play tournament featuring a field of 126 players where the cut will be applied after the first 36 holes.

by Sameer Bahl Analysis 27 Feb 2017, 15:23 IST

A look at who’s in the field this week and how they qualified:

1.PGTI ORDER OF MERIT CHAMPIONS

1 RASHID KHAN

2.PGTI MULTIPLE TOURNAMENT WINNERS

2 UDAYAN MANE

3 MITHUN PERERA

3.PGTI TOURNAMENT WINNERS

4 AJEETESH SANDHU

5 SHAMIM KHAN

6 KHALIN H JOSHI

7 HARENDRA GUPTA

8 FEROZ ALI MOLLAH

4(b).TOURNAMENT SPONSOR

9 MD NURUL ISLAM GHANI

10 MD RUBEL

11 MD SHAHID KHAN

12 MD MILON AHMMED

13 MD REZAUL KARIM

14 MD HOSSAIN MIAH

15 MD ZIA

16 MD ISMAIL HOSSAIN

17 MD SHAKHAWAT HOSSAIN SOHEL

18 MD LITON HOWLADAR

19 MD SAYUM

20 MD JAKIRUZZAMAN JAKIR

21 MD DULAL HOSSAIN

22 MD NAZIM

23 MD MUSA

24 MD SAJIB ALI

25 MD NUR JAMAL

26 MD BADAL MIAH

27 MD SABUJ KHAN

28 MD PANNA

29 MD ABDUL MOTIN

30 R T PARASH

31 ABDUR RAHMAN

32 MD LITON

33 MD SAGOR

34 MD SOBHAN

35 RABIN MIAH

36 DIL MOHAMMAD

37 KAWSAR HOSSEN

38 MD RASEL

39 MD MUAJ

40 MD ABUL KASHEM

41 MD RIPON

42 AHSAN

43 MOHAMMAD ABDUL KADIR

44 MD BADAL HOSSAIN

45 ARAF SHARDD

46 AHNAF SAADMAN

47 ANAF SHARFUDDIN

48 MOHAMMAD SHAFIQUL ISLAM

49 MD SHAMSUL ALAM BABU

50 MD PARVEZ

51 MD KHOPHIL

52 MD RIADH AHMED

53 ISHRAK MAHMUD NAFI

54 MOKBUL HOSSAIN KHAN MINTO

55 MD SHAH ALAM

56 MD ATIK HOSSAIN

57 MD DELWAR HOSSAIN DILU

58 MOHAMMAD SHAHBUDDIN

59 MD SALIM (B)

60 MD KAZAL

61 MD BABU AHMED

62 MD HABIBUR RAHMAN

63 MD NURUL AMIN

64 SYED YASSAR RAHMAN

65 MD HANIF

66 TAHSIN SHAFAYET

67 SHAIKE RAFIQUL ISLAM MULTAN

5(a).PGTI ORDER OF MERIT

68 M DHARMA

69 SUJJAN SINGH

70 GAURAV PRATAP SINGH

71 DEEPINDER SINGH KULLAR

72 MD ZAMAL HOSSAIN MOLLAH

73 RANJIT SINGH

74 SANJAY KUMAR

75 AMAN RAJ

76 MANU GANDAS

77 VEER AHLAWAT

78 RAHUL BAJAJ

79 SYED SAQIB AHMED

80 SHIVENDRA SINGH SISODIA

81 ANIL BAJRANG MANE

82 KARAN TAUNK

83 VISHAL SINGH

84 TRISHUL CHINNAPPA

85 SAMARTH DWIVEDI

86 FEROZ SINGH GAREWAL

87 DIVYANSHU BAJAJ

88 WASIM KHAN

89 MOHAMMAD SANJU

90 VINOD KUMAR

91 ANKUR CHADHA

9.QUALIFYING SCHOOL

92 GULFAM

93 SHUBHAM NARAIN

94 ARJUN SINGH

95 MANAV JAINI

96 PRADEEP KUMAR

97 RAJU ALI MOLLAH

98 JAIBIR SINGH

99 GAURAV GHEI

100 ARJUN SINGH (AS)

101 NAMAN DAWAR

102 RAJA B R

103 ARJUN CHADHA

104 KHUSHMANRAJ SINGH SANDHU

105 GUNVIR RANA

106 SAHIL KULKARNI

107 KUSHAL SINGH

108 HAIDER HUSSAIN

109 MINTU BANIK

110 SULEMAN ALI

111 LAKSHYA DEV MUDGIL

112 AKASH MODI

113 SURYAVIJAI SINGH

114 IKRAB GHAI

AMATEUR

115 MOHAMMAD FARHAD (A)

116 MOHAMMAD RASEL (A)

117 MD SHAFIQUE BHAKA (A)

118 MD AKBAR HOSSAIN (A)

119 MD SHOMRAT (A)

120 FAHAD BIN TARIQUE (A)

