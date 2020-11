Player of the match:

Player of the match:

Royal Parma Cricket Club won by 55 runs.

Last wkt:

Last wkt:

Venue Details and Pitch Report

Venue Details and Pitch Report

Ratio in favor of : 0

No Result:

Last 5 Head To Head

Last 5 Head To Head

After Toss

Before Toss

Before Toss After Toss

BATSMAN R B 4s 6s SR Extras Total DID NOT BAT FALL OF WICKETS BOWLER OV M R W ECO EXT

RPCC Inning - Innings 151 / 2 (10 ov.) BATSMAN R B 4s 6s SR Rajmani Singh c Hanain Hamid Ansari b Zahid Cheema 94 40 4 10 235 Mehmoor Javed c Sadeeth Varadharajah b Dinuk Samarawickrama 33 14 4 2 235.71 Harkamal Singh Not out 19 6 0 3 316.66 Extras 5 (b 0, lb 1, nb 0, w 4) Total 151 (2 wickets, 10 overs) DID NOT BAT Sukhraj Singh , Hardeep Singh , Gouravjeet Singh , Attiq Ur Rehman , Mehboob Ahmed , Sheraz Afzal , Sukhpal Singh , Jabrar Afzal FALL OF WICKETS 102-1 (Mehmoor Javed, 6.6), 151-2 (Rajmani Singh, 9.6) BOWLER OV M R W ECO EXT Hanain Hamid Ansari 2 0 28 0 14 2 NNDS Paththuwadura 1 0 14 0 14 1 Zahid Cheema 2 0 36 1 18 1 Dinuk Samarawickrama 2 0 36 1 18 0 Bentota Perera 2 0 22 0 11 0 Sami Ullah 1 0 14 0 14 0 MKCC Inning - Innings 96 / 4 (10 ov.) BATSMAN R B 4s 6s SR Bentota Perera runout (Attiq Ur Rehman) 54 29 4 5 186.2 NNDS Paththuwadura c Mehboob Ahmed b Attiq Ur Rehman 1 2 0 0 50 Dinuk Samarawickrama c Mehboob Ahmed b Attiq Ur Rehman 0 1 0 0 0 Ahmad Raza Amjad c Mehboob Ahmed b Jabrar Afzal 7 7 0 1 100 Sami Ullah Not out 19 15 2 0 126.66 Hasitha Bellanthuda Not out 12 6 0 1 200 Extras 3 (b 1, lb 0, nb 0, w 2) Total 96 (4 wickets, 10 overs) DID NOT BAT Sadeeth Varadharajah , Michele Batista Comi , Hanain Hamid Ansari , Haseeb Hamid Ansari , Zahid Cheema FALL OF WICKETS 6-1 (NNDS Paththuwadura, 1.1), 13-2 (Dinuk Samarawickrama, 1.4), 26-3 (Ahmad Raza Amjad, 3.1), 73-4 (Bentota Perera, 8.1) BOWLER OV M R W ECO EXT Sukhpal Singh 2 0 13 0 6.5 0 Attiq Ur Rehman 2 0 26 2 13 0 Jabrar Afzal 2 0 22 1 11 0 Hardeep Singh 2 0 14 0 7 1 Rajmani Singh 2 0 20 0 10 0

No Data at the moment