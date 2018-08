Drag Racing: Clean Sweep for Bangalore Boys Hemanth and Vivek.

Winners Hemant Muddappa (Left) and Vivek Ramachander (Right)

Chennai, Aug 19: Hemant Muddappa from Bengaluru yet again scored a triple in the MMSC fmsci Indian National Drag Racing Championship for two-wheelers at the MMRT here on Sunday. Muddappa topped in the Unrestricted, 1051cc and Above, and 851-1050cc classes.

In the four-wheeler category, another Bengalurean, Vivek Ramachander (Tune O Tronics) emerged the fastest as he took the honours in the Unrestricted class besides winning the Indian Open (Stock Body).

The results:

Cars

Unrestricted: 1. Vivek Ramachander (Tune O Tronics, Bengaluru) (12.953secs); 2. Shubho Ghosh (Tune O Tronics, Bengaluru) (13.059); 3. Radha Selvaraj (Chennai) (13.309).

Indian Open (Altered Body): 1. Jayanth V (Tune O Tronics, Bengaluru) (13.251); 2. Radha Selvaraj (Chennai) (13.264).

Indian Open (Stock Body): 1. Vivek Ramachander (Tune O Tronics, Bengaluru) (12.999); 2. Shubho Ghosh (Tune O Tronics, Bengaluru) (15.002); 3. D Ashwin (Tune O Tronics, Chennai) (15.187).

Indian Touring Cars: 1. Kasha Sai (Arka Motorsports, Salem) (16.076).

2-Wheelers (4-Stroke)

Unrestricted:1. Hemant Muddappa (Bengaluru) (8.115); 2. Anosh Khumbatta (Mumbai) (8.796); 3. Hafizullah Khan (Bengaluru) (8.977).

1051cc and Above: 1. Hemant Muddappa (Bengaluru) (8.369); 2. Anosh Khumbatta (Pune) (8.881); 3. Hafizullah Khan (Bengaluru) (9.490).

851-1050cc: 1. Hemant Muddappa (Bengaluru) (8.305). 361-550cc: Deepak S (Bengaluru) (12.515); 2. Mohammed Rafiq (Bengaluru) (12.858); 3. Harshil Thakur (Mumbai) (12.930).

226-360cc: Shankar Guru (13.963); 2. Shahinsha R (16.251); 3. Ahamed Vasin (16.458) (all Chennai).

166-225cc: Deepak S (Bengaluru) (14.194); 2. Faraaz Akhter (14.341); 3. Rayyan Sheikh (14.407). Upto 165cc: 1. Jagan Kumar (Chennai) (14.648); 2. Aravind Ganesh (Chennai) (14.712); 3. Gowtham R (Bengaluru) (15.491).

Upto 165cc: 1. Aravind Ganesh (Chennai) (14.712); 2. Shanker Guru (Chennai) (15.701); 3. Kaleem Pasha (Bengaluru) (18.911).

2 -Stroke

131-165cc: Hussain Khan (Mumbai) (12.653); 2. Kaleem Pasha (Bengaluru) (13.241); 3. Syed Naeem (Bengaluru) (13.589).

Upto 130cc: 1. Hussain Khan (Mumbai) (13.436); 2. Kaleem Pasha (Bengaluru) (13.467); 3. D Suresh Kumar (Chennai) (13.866).