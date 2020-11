GTA 5 cheat codes list for all platforms (PC/XBOX/PS4/PS3)

GTA 5 is one of the most iconic games from the legendary Grand Theft Auto series and is one of the most selling entertainment products of all time. GTA 5 features three protagonists – Micheal, Trevor, and Franklin.

Like its predecessors, GTA 5 also features various cheat codes, which add to the game's fun. This article lists down the cheat codes for GTA 5 across all the platforms.

Also read: GTA 5 - Fan creates a GTA-style map of Sentosa, Singapore

List of GTA 5 cheats for all platforms (PC/XBOX/PS4/PS3)

Here is the list of cheat codes for GTA 5:

Drunk mode

PS3 / PS4 - Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, Left

- Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, Left XBOX - Y, Right, Right, Left, Right, X, B, Left

- Y, Right, Right, Left, Right, X, B, Left PC - LIQUOR

- LIQUOR Cell Phone - 1-999-547867

Fast Swimming in GTA 5

PS3 / PS4 - Left, Left, L1, Right, Right, R2, Left, L2, Right

- Left, Left, L1, Right, Right, R2, Left, L2, Right XBOX - Left, Left, LB, Right, Right, RT, Left, LT, Right

- Left, Left, LB, Right, Right, RT, Left, LT, Right PC - GOTGILLS

- GOTGILLS Cell Phone - 1-999-46844557

Advertisement

Fast Sprinting

PS3 / PS4 - Triangle, Left, Right, Right, L2, L1, Square

- Triangle, Left, Right, Right, L2, L1, Square XBOX - Y, Left, Right, Right, LT, LB, X

- Y, Left, Right, Right, LT, LB, X PC - CATCHME

- CATCHME Cell Phone - 1-999-228-2463

Max Health and Armor in GTA 5

PS3 / PS4 - O, L1, Triangle, R2, X, Square, O, Right, Square, L1, L1, L1

- O, L1, Triangle, R2, X, Square, O, Right, Square, L1, L1, L1 XBOX - B, LB, Y, RT, A, X, B, Right, X, LB, LB, LB

- B, LB, Y, RT, A, X, B, Right, X, LB, LB, LB PC - TURTLE

- TURTLE Cell Phone - 1-999-887-853

Super Jump

PS3 / PS4 - L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X

- L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X XBOX - Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT

- Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT PC - HOPTOIT

- HOPTOIT Cell Phone - 1-999-467-8648

Invincibility

PS3 / PS4 - Right, X, Right, Left, Right, R1, Right, Left, X, Triangle

- Right, X, Right, Left, Right, R1, Right, Left, X, Triangle XBOX - Right, A, Right, Left, Right, RB, Right, Left, A, Y

- Right, A, Right, Left, Right, RB, Right, Left, A, Y PC - PAINKILLER

- PAINKILLER Cell Phone - 1-999-724-6545537

Recharge Special Ability in GTA 5

PS3 / PS4 - X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X

- X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X XBOX - A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A

- A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A PC - POWERUP

- POWERUP Cell Phone - 1-999-769-3787

Slow-Motion Aiming

PS3 / PS4 - Square, L2, R1, Triangle, Left, Square, L2, Right, X

- Square, L2, R1, Triangle, Left, Square, L2, Right, X XBOX - X, LT, RB, Y, Left, X, LT, Right, A

- X, LT, RB, Y, Left, X, LT, Right, A PC - DEADEYE

- DEADEYE Cell Phone - 1-999-332-3393

Give Parachute

PS3 / PS4 - Left, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Left, Left, Right, L1

- Left, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Left, Left, Right, L1 XBOX - Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Left, Left, Right, LB

- Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Left, Left, Right, LB PC - SKYDIVE

- SKYDIVE Cell Phone - 1-999-759-3483

Advertisement

Skyfall

PS3 / PS4 - L1, L2, R1, R2, Left, Right, Left, Right, L1, L2, R1, R2, Left, Right, Left, Right

- L1, L2, R1, R2, Left, Right, Left, Right, L1, L2, R1, R2, Left, Right, Left, Right XBOX - LB, LT, RB, RT, Left, Right, Left, Right, LB, LT, RB, RT, Left, Right, Left, Right

- LB, LT, RB, RT, Left, Right, Left, Right, LB, LT, RB, RT, Left, Right, Left, Right PC - SKYFALL

- SKYFALL Cell Phone - 1-999-759-3255

Raise Wanted Level in GTA 5

PS3 / PS4 - R1, R1, O, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right

- R1, R1, O, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right XBOX - RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right

- RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right PC - FUGITIVE

- FUGITIVE Cell Phone - 1-999-384-48483

Lower Wanted Level

PS3 / PS4 - R1, R1, O, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left

- R1, R1, O, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left XBOX - RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left

- RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left PC - LAWYERUP

- LAWYERUP Cell Phone - 1-999-529-93787

Give Weapons and Ammo

PS3 / PS4 - Triangle, R2, Left, L1, X, Right, Triangle, Down, Square, L1, L1, L1

- Triangle, R2, Left, L1, X, Right, Triangle, Down, Square, L1, L1, L1 XBOX - Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB

- Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB PC - TOOLUP

- TOOLUP Cell Phone - 1-999-866-587

Explosive Melee Attacks in GTA 5

PS3 / PS4 - Right, Left, X, Triangle, R1, O, O, O, L2

- Right, Left, X, Triangle, R1, O, O, O, L2 XBOX - Right, Left, A, Y, RB, B, B, B, LT

- Right, Left, A, Y, RB, B, B, B, LT PC - HOTHANDS

- HOTHANDS Cell Phone - 1-999-468-42637

Explosive Rounds

PS3 / PS4 - Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1

- Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1 XBOX - Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB

- Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB PC - HIGHEX

- HIGHEX Cell Phone - 1-999-444-439

Flame Rounds

PS3 / PS4 - L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Right, L1, L1

- L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Right, L1, L1 XBOX - LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Right, LB, LB

- LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Right, LB, LB PC - INCENDIARY

- INCENDIARY Cell Phone - 1-999-4623-634279

Advertisement

Change Weather in GTA 5

PS3 / PS4 - R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square

- R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square XBOX - RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

- RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X PC - MAKEITRAIN

- MAKEITRAIN Cell Phone - 1-999-625-348-7246

Change Gravity

PS3 / PS4 - Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left

- Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left XBOX - Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left

- Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left PC - FLOATER

- FLOATER Cell Phone - 1-999-356-2837

Reduce Friction

PS3 / PS4 - Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1

- Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 XBOX - Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB

- Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB PC - SNOWDAY

- SNOWDAY Cell Phone - 1-999-766-9329

Slow Motion in GTA 5

PS3 / PS4 - riangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1

- riangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1 XBOX - Y, Left, Right, Right, X, RT, RB

- Y, Left, Right, Right, X, RT, RB PC - SLOWMO

- SLOWMO Cell Phone - 1-999-756-966

Spawn Caddy

PS3 / PS4 - O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, X

- O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, X XBOX - B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A

- B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A PC - HOLEIN1

- HOLEIN1 Cell Phone - 1-999-4653-461

Spawn Comet

PS3 / PS4 - R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1

- R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 XBOX - RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

- RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB PC - COMET

- COMET Cell Phone - 1-999-266-38

Spawn Rapid GT in GTA 5

PS3 / PS4 - R2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2

- R2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2 XBOX - RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT

- RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT PC - RAPIDGT

- RAPIDGT Cell Phone - 1-999-727-4348

Spawn Stretch Limousine

PS3 / PS4 - R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right

- R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right XBOX - RT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right

- RT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right PC - VINEWOOD

- VINEWOOD Cell Phone - 1-999-846-39663

Advertisement

Spawn Garbage Truck

PS3 / PS4 - Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right

- Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right XBOX - B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right

- B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right PC - TRASHED

- TRASHED Cell Phone - 1-999-872-7433

Spawn BMX in GTA 5

PS3 / PS4 - Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2

- Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2 XBOX - Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT

- Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT PC - BANDIT

- BANDIT Cell Phone - 1-999-226-348

Spawn Sanchez

PS3 / PS4 - Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2

- Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2 XBOX - B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

- B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB PC - OFFROAD

- OFFROAD Cell Phone - 1-999-633-7623

Spawn PCJ 600 in GTA 5

PS3 / PS4 - R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1

- R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1 XBOX - RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB

- RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB PC - ROCKET

- ROCKET Cell Phone - 1-999-762-538

Spawn Buzzard Helicopter

PS3 / PS4 - O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle

- O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle XBOX - B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

- B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y PC - BUZZOFF

- BUZZOFF Cell Phone - 1-999-289-9633

Spawn Duster Plane

PS3 / PS4 - Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1

- Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1 XBOX - Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB

- Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB PC - FLYSPRAY

- FLYSPRAY Cell Phone - 1-999-359-77729

Spawn Stunt Plane in GTA 5

PS3 / PS4 - O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle

- O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle XBOX - B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y

- B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y PC - BARNSTORM

- BARNSTORM Cell Phone - 1-999-227-678-676

(Source: Eurogamers)